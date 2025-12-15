"Умирам да живея": Папи Ханс кара всички да танцуват с игриво ретро парче (ВИДЕО)

Папи Ханс представя новия си сингъл "Умирам да живея" – парче, което само часове след появата си в социалните мрежи набра впечатляваща скорост и вече се очертава като следващия голям хит на изпълнителя. Това е вторият сингъл от предстоящия албум "'Слънцето" – проектът, за който Папи обещава, че "ще събуди дори мъртвите, за да танцуват".

Да ти се прииска да танцуваш

След серията балади, "Умирам да живея" отбелязва завръщането му към по-жизнерадостното и игриво звучене. Парчето е подправено с леко ретро, почти съветски привкус - едно намигване към времената, в които музиката не само се слушаше, а се усещаше по тялото. Въпреки необичайния стил, песента звучи изненадващо модерно и заразително.

Още: Мила Роберт с нова песен за свободата: Манифест на новото време (ВИДЕО)

Още в първите секунди на видеото зрителите виждат картата "Глупакът" от Таро — символ на ново начало, скок в неизвестното и чисто любопитство към живота. Това е логично продължение на "Невинна", където се появи "Кулата". Все повече фенове предполагат, че всяка песен в „Слънцето“ ще бъде обвързана с отделна карта - и че албумът постепенно разгръща собствен мистичен език.

Междувременно големият концерт на Папи Ханс на 30 май в Арена 8888 София продължава да се движи към разпродаване месеци преди датата — ясен знак, че новата ера на артиста намира публика, която расте заедно с него и очаква всяка следваща стъпка.

Още: Коледа в музика: Дамян Попов и Миа връщат детските спомени с "Коледен звън" (ВИДЕО)