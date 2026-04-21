Важна информация за концерта на Деспина Ванди в София

На 23 април (четвъртък) гръцката сензация Деспина Ванди ще се качи на сцената на най-голямата зала в София и обещава една истински магична гръцка вечер, изпълнена с много хитове и настроение.

Концертът ще започне в 19:30 часа с изпълненията на Аристос Константину (Aristos Constantinou) и неговия бенд. Със своята енергия и автентично гръцко звучене музикантите ще поставят силно начало на голямата гръцка вечер в "Арена 8888".

Екипът на организаторите препоръчва на всички, закупили билети за концерта, да се придвижат към залата по-рано, за да избегнат струпване.

Входовете на "Арена 8888" ще бъдат отворени от 18:30 часа. Всички, закупили билети за терен (правостоящи места), ще бъдат допускани в залата през вход В0, за закупилите билети за трибуни (седящи места – билет с избор на място), основният пропускателен режим за трибуните ще се осъществява през вход В1. ВИП секторът ще бъде достъпен през вход А0.

Билети за събитието ще могат да бъдат закупени и в деня на концерта от касите на "Арена 8888".

По време на концерта не може да се излиза от залата. Веднъж чекиран билет, не може да бъде допускан отново. На всички входове на залата ще бъдат обособени зони за пушене. Пушенето в залата е абсолютно забранено!

Паркингът пред залата ще бъде на разположение на почитателите на Деспина Ванди до изчерпване на местата. След запълването на капацитетa му, допълнително ще бъдат осигурени паркоместа и на бул. "Асен Йорданов".

Вземете само най-необходимото с вас. Няма зона за съхранение на багаж, а конфискувани вещи не се пазят.

Напомняме, че лица до 18 години ще се допускат на събитието с придружител и 2 броя попълнена декларация. Пълнолетен придружител е всеки родител, настойник или трето лице, полагащо грижи за детето, притежаващ редовен билет. Всеки придружител на малолетни или непълнолетни лица под 18-годишна възраст трябва да носи попълнена и подписана в два екземпляра декларация. Няма да се допуска един придружител на 3 (три) и повече лица под 18 години. Деца до 7-годишна възраст ще се допускат в залата без предварително закупуване на билет и без право на ползване на отделно място. За деца над тази възраст е нужно закупуване на билет, като ние препоръчваме да бъде в избран от вас сектор със седящи места за по-голяма ваша безопасност.

Декларацията може да изтеглите от официалния сайт на концерт www.despinavandi.bg в секцията въпроси.

Единият екземпляр се оставя на охраната при влизане, а вторият остава в придружителя, в случай че бъде поискана за повторна проверка. Във връзка с мерките за сигурност и безопасност, носете с вас и лични документи - копие на акт за раждане на детето, ако то е под 14 години или неговата лична карта, ако то вече е навършило тази възраст. Целта е удостоверяване на самоличността на детето и неговата възраст. За да избегнете това, можете да представите предварително нотариално заверена декларация. На концерта няма да бъдат допускани малолетни и непълнолетни лица под 18-годишна възраст без придружител. Мерките са съобразени със законодателните разпоредби в България.

Забранено ще бъде влизането в залата с храни и напитки, професионални видеокамери и фотоапарати, аудио записващи устройства, оръжие, всякакви остри и опасни предмети като ножове, чадъри и т.н., стъклени бутилки, преносимо лазерно оборудване, както и пиротехнически средства. Внасянето на алкохол, опиати и наркотични вещества на територията на "Арена 8888" е забранено. Посетители с неадекватно поведение няма да бъдат допускани и няма да им бъде възвърната стойността на билета.

