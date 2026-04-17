Victoria затваря един цикъл със сингъла "Ashes" (чуйте го)

Victoria (Виктория Георгиева) пусна новия си сингъл "Ashes", който вече е достъпен на всички големи стрийминг платформи. След последното ѝ издание през юли 2025 г. и последвал период на размисъл, песента се появява като обмислен и интроспективен момент, по-малко, като обещание за нещо ново и по-скоро като признание за това, което вече се е променило.

Повече за парчето "Ashes"

"Ashes" е електронно поп парче, с атмосферно звучене, но водено от емоционална прецизност. Под повърхността си песента изследва постепенното и често трудно осъзнаване, осъзнаването, че начинът, по който виждаш себе си, е започнал да се променя, дори преди да можеш напълно да обясниш защо.

В центъра му е идеята за "къщата на съмнението" – пространство, оформено не от един-единствен момент, а от натрупване. Изградено чрез прекалено обмисляне, самовъзприятие и вътрешни мисли, то представлява версия на стабилност, която в крайна сметка се превръща в ограничаваща. Образите в песента, "пластмасови сърца и кукли", отразяват чувството за емоционална дистанция, преживяването да се движиш през живота, докато обитаваш версия на себе си, която се усеща все по-конструирана.

"Ashes" е песента, която написах, преди да разбера напълно през какво преминавам. По онова време все още не можех да я назова, просто чувствах, че нещо не е наред", казва Victoria

"Имах нужда от дистанция, за да я видя ясно. Да я пусна сега е като да призная тази версия на себе си и да я пусна да си отиде по начин, който е честен."

Написана две години преди издаването си, "Ashes" съществува леко извън конвенционалната времева линия. Пространството между създаването и издаването ѝ е от основно значение, позволявайки на песента да премине от инстинкт към яснота.