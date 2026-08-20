"Добре свършена работа": Успехите на властта на Радев, които посочи Петър Витанов (ВИДЕО)

Минаха третото и четвъртото плащане по Плана за възстановяване и развитие (ПВУ), остана само петото. Случи се с "ударно приемане на закони". Това изтъкна Петър Витанов, председател на парламентарната група (ПГ) на "Прогресивна България" (ПБ), като успех на формацията и правителството на Румен Радев. В Студио Actualno Витанов говори надълго и нашироко по най-важните теми за първите 100 дни управление на ПБ. Той изрично каза и, че опозицията не е саботирала приемането на необходимите закони, за да вземе България парите от ПВУ.

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Друг успех, който посочи Витанов, е ВиК реформата и то в светлината на парите по ПВУ - че правителството "Радев" е успяло да убеди ЕК, че не трябва навсякъде в България да има окрупняване на дружества на всяка цена. Посочен конкретен пример от председателя на ПГ на ПБ в това отношение е Троян.

Освен това, Витанов посочи като успех за новата власт и движението на политическия живот. "Нормализирахме го, нормализира се целият политически живот. Направихме много неща", заяви той, давайки пример за политическото говорене преди Румен Радев и "Прогресивна България" да спечелят изборите. Примерът е с говоренето на Бойко Борисов като стил и фокус върху теми – ОЩЕ: Борисов: Извадиха Димитър Николов от президентската надпревара с "Евровизия", защото ще ги бие на изборите