Войната в Украйна:

WOLF HUNT – рок и метъл фестивал с вход свободен ще разтърси Челопеч

02 октомври 2025, 15:34 часа 300 прочитания 0 коментара
WOLF HUNT – рок и метъл фестивал с вход свободен ще разтърси Челопеч

В събота - 11 октомври 2025 г. - парк "Корминеш" край Челопеч ще се превърне в епицентър на българската рок и метъл сцена. Първото издание на конкурса WOLF HUNT ще събере на едно място 10 нови български банди, които ще представят своята авторска музика в стремеж да покорят първото място, а гост-изпълнител са ветераните от Конкурент. Фестивалът е с вход свободен и обещава да предложи не просто музикална надпревара, а истинско музикално приключение сред природата.

Още: Lamb of God, Electric Callboy, Black Label Society и още четири групи се присъединяват към HILLS OF ROCK 2026

В тазгодишния "лов" за нови таланти се включват десет избрани банди: Backbone, Mud Ocean, Phantom, Whatever Men, Overhook, KYNETIC, Angel Ashes, Death Row, Dust и Mr. Dazzletone. Всяка група ще има своето време на сцената, за да запали публиката с авторската си музика. А именно публиката ще бъде решаващият фактор – феновете на място ще определят победителя в състезанието.

Огромен интерес

"Още в своето първо издание интересът към WOLF HUNT е впечатляващ, като кандидатствалите групи са над 60. От тях трудно избрахме 10, но селекцията е страхотна – имаме банди с различен стил и заряд, което прави конкурса още по-вълнуващ. Очаква ни страхотен купон с младата рок и метъл вълна в България", споделя Емил Анчев, вокал на рок група Конкурент и един от организаторите на фестивала.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Още: VIOLA представя новата си музикална трилогия (ВИДЕО)

Входът за WOLF HUNT е свободен за всички фенове на 11 октомври - събота, а програмата започва от 18:00 часа. За посетителите е осигурен и безплатен палатков лагер на територията на парк "Корминеш". Така феновете ще могат да се потопят изцяло в атмосферата на фестивала и да прекарат уикенда в компанията на готина музика сред природата. 

Следете всичко актуално за WOLF HUNT на www.wolfpath-rockfest.com, както и в профилите във Facebook и Instagram. Събитието се организира от Konkurent Music със съдействието на община Челопеч. Изданието се провежда в памет на Илко Илиев - Финиза, основен двигател на Wolf Fest - Вълчата пътека.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Яна Баярова
Яна Баярова Отговорен редактор
метъл Челопеч концерти WOLF HUNT
Още от Музика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес