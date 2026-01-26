"Котенце, песничка, стихотворение … Румен Радев": Явор Божанков заговори за предизборни манипулации

От няколко дни наблюдаваме как страници във Facebook променят своя облик. Различни групи, пълни с рецепти за лечение на рак, снимки на котенца и цветя, започват да работят в забележителен синхрон. Измежду красотите на природата и домашните любимци чудодейно се появява образът на Румен Радев. Котенце, песничка, стихотворение … Румен Радев. Това написа в профила си във Facebook депутатът от ПП-ДБ Явор Божанков.

Той добавя, че не иска да прави интриги, но "в съседна Румъния се случи нещо много подобно".

Припомняме, че в края на миналата година резултатите от първия тур на редовните президентски избори в Румъния бяха анулирани, а Конституционният съд отмени балотажа. До това се стигна след обвиненията за руска намеса в кампанията на проруския националистически кандидат Калин Джорджеску, който предизвика изненада на първия тур и се класира на първо място с около 2 милиона гласа.