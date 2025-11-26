Защо няма Европейски мирен план за Украйна? Защото стига един Орбан, един Фицо, един …

Защо няма Европейски мирен план за Украйна? Това е любимият пропаганден въпрос на евродепутата от ЕНП Радан Кънев. В пост в профила си във Facebook той дава и отговора, като заявява, че той "всъщност докосва най-болезнената точка на европейската сигурност и бъдеще".

"Ами защото е конституционно невъзможно. Защото за да има мирен план на ЕС, трябва да го подпишат 27 лидери. Защото стига един Орбан, един Фицо, един …, за да няма такъв план.

Истината е проста - ако искаме Европа да е силна, сигурна и конкурентна в днешния (и боя се утрешния) сму̀тен свят, трябва сме много по-единни. И трябва сериозно да мислим за Европейски отбранителен съюз, който има достатъчен бюджет за сигурност, който не включва тези, които предпочитат руската представа за “Руский мир”, но включва тези, които знаят цената на мира.

Прочее, учудващо смислен дебат в ЕП. Остава парламентът да има и правомощия да взема решения вследствие на тези дебати…", заявява евродепутатът.