Община Пазарджик започна да разполага десетки нови контейнери за битов отпадък из града

03 септември 2025, 21:14 часа 326 прочитания 0 коментара
Община Пазарджик започна подмяната  на съдовете за битови отпадъци в града. Първите 30 нови контейнера вече са разположени на най-чувствителните точки, а през следващата седмица ще бъдат добавени още 34 контейнера, като процесът започва от центъра и постепенно ще обхване кварталите.

Много от досегашните съдове са в окаяно състояние и подлежат на подмяна. На места, където има по-голямо натоварване, ще бъде осигурен и допълнителен капацитет за сметосъбиране. С новите контейнери общината гарантира по-голяма вместимост, по-добра хигиена и по-удобно сметоизвозване.

Паралелно с това вече върви процедура по обществена поръчка за стотици нови и по-обемни съдове, които ще бъдат част от изцяло нов модел на работа, управляван от Общинско предприятие „Чистота“.

Община Пазарджик подчертава, че с повишаване на капацитетите и урегулиране на процесите по сметосъбиране няма да толерира нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Контролът ще бъде засилен, а за недобросъвестните замърсители са предвидени санкции. Първите актове вече са факт, като проверките и глобите ще продължат.

„Всеки подаден сигнал ни помага да реагираме бързо и да не допускаме замърсяването да се разраства. Мисията за чист Пазарджик трябва да бъде ежедневие на всички нас, за да създадем условията за един наистина единен град,“ заявиха от Община Пазарджик.

 

Антон Иванов
