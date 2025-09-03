Община Пазарджик започна да разполага десетки нови контейнери за битов отпадък из града

Община Пазарджик започна подмяната на съдовете за битови отпадъци в града. Първите 30 нови контейнера вече са разположени на най-чувствителните точки, а през следващата седмица ще бъдат добавени още 34 контейнера, като процесът започва от центъра и постепенно ще обхване кварталите.

Много от досегашните съдове са в окаяно състояние и подлежат на подмяна. На места, където има по-голямо натоварване, ще бъде осигурен и допълнителен капацитет за сметосъбиране. С новите контейнери общината гарантира по-голяма вместимост, по-добра хигиена и по-удобно сметоизвозване.

Паралелно с това вече върви процедура по обществена поръчка за стотици нови и по-обемни съдове, които ще бъдат част от изцяло нов модел на работа, управляван от Общинско предприятие „Чистота“.



Община Пазарджик подчертава, че с повишаване на капацитетите и урегулиране на процесите по сметосъбиране няма да толерира нерегламентирано изхвърляне на отпадъци. Контролът ще бъде засилен, а за недобросъвестните замърсители са предвидени санкции. Първите актове вече са факт, като проверките и глобите ще продължат.

„Всеки подаден сигнал ни помага да реагираме бързо и да не допускаме замърсяването да се разраства. Мисията за чист Пазарджик трябва да бъде ежедневие на всички нас, за да създадем условията за един наистина единен град,“ заявиха от Община Пазарджик.