Пазарджик с главно "П": ДПС спечели изборите за общински съвет, ПП-ДБ втори, Борисов - далеч назад

При ниска избирателна активност от 35,09%, сигнали за тежки изборни нарушения в села и ромски квартали в цялата община Пазарджик завършиха предсрочните избори за общински съвет. При 100% обработени протоколи официално "ДПС - Ново начало" спечели вота, като това са първите местни избори на партията на Делян Пеевски от превземането на формацията насам.

Вотът протече с напрежение, сигнали за купуване на гласове и дори граждански арест, както и при силно бездействие на органите на реда особено в придобилия широка популярност случай в село Огняново. Там се оказа, че в неделя следобед скъпи маркови автомобили обикалят необезпокоявани с пачки с пари и тефтери с имена - видно от кадрите, които изпълниха мрежите в изборния ден от наблюдатели и застъпници на вота, които дори организираха граждански арест. Въпреки това от полицията в Пазарджик по-късно освободиха задържаните младежи.

Извънредните избори за местен парламент бяха организирани, след като Върховният административен съд касира вота от 2023 г. заради нарушения при преброяването на преференции и изборни книжа.

Още: Духът от бутилката така е изпуснат, че няма как да се върне един нормален изборен процес

Резултатите

В битката за 41-местния парламент с общински съветници първа политическа сила е ДПС-НН със 17,13% (5508 гласа). Интересен е фактът, че на предходните избори през 2023 г. ДПС е получила едва около 2% (685 гласа) и остава извън състава на общинския съвет, а сега увеличава подкрепата си с близо 5000 души и вече е първа сила, показва справка на Actualno.com.

Втори са от коалицията "Продължаваме промяната – Демократична България". Формацията получава 3780 гласа или точно 11,75% от вота. Това е повишение в подкрепата за формацията на кмета на Пазарджик Петър Куленски - на редовните избори през 2023 г. коалицията получава 2933 гласа.

Още: Сигнали за багажници с пачки, граждански арест и пари на калпак: Изборите в Пазарджик с висока цена (ВИДЕО)

На трето място е партия "Свобода", смятана за приближена до бившия кмет Тодор Попов. Листата с кандидати за съветници получава 10,34% или 3324 гласа. Четвърти остават кандидатите на "БСП - Обединена левица" - листата на левите получава 7,24% с 2385 гласа. Пета е листата на самият бивш кмет Тодор Попов - ВМРО-БНД с 6,84% или 2201 гласа.

Мантадотосителят и управляваща партия ГЕРБ бележи сериозна изборна загуба - формацията на Борисов печели 1982 гласа, което й отрежда шестото място с 6,16% подкрепа. Това е нов срив с около 600 гласа надолу спрямо редовните местни избори през 2023 г. (тогава - 2614 гласа), сочи проверка на Actualno.com.

За "Възраждане" подкрепата е 3,8 на сто. По-назад се нареждат "Величие", МЕЧ, ИТН и листи на различните местни бизнес интереси.

Нарушенията

За общински съветници този път са се състезавали почти 600 кандидати. "Иска ми се да вярвам, че това е заради желанието на хората за един по-добър Пазарджик и по-добра община", коментира председателят на ОИК Стефан Димитров.

Още: "Ще ти запаля къщата": Скандален запис със заплаха към общински съветник (ВИДЕО)

В комисията са постъпили официални сигнали за неправомерна предизборна агитация, разхвърляни материали в дворове и прекъсвания на видеонаблюдението след края на изборния ден. Сигналите за организирано масово гласуване и символи на контрол ще бъдат проверявани от полицията и прокуратурата.

До урните в неделя в Пазарджик са отишли 34 008 избиратели, което е 35,09% от имащите право на вот. Гласоподавателите избираха между 597 кандидати се състезават за 41 мандата. Димитров подчерта, че видонаблюдението е сработило навсякъде и камерите са били изключени след подписването на протоколите от СИК. "Има доста грешки в самите изборни книжа, но те се дължат най-вече на притеснение. В някои има неправилно преброени подписи в избирателния списък", обясни той.