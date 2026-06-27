STEM център по природни науки, математика и информатика и зелени технологии отвори врати в Плевен

STEM център „Екологика“ отвори врати в Средно училище „Стоян Заимов“ - Плевен. Новото образователно пространство включва три тематични учебни кабинета и няколко високотехнологични свързани класни стаи. Лентата на STEM центъра прерязаха директорът на училището Анни Петкова, кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов и началникът на РУО – Плевен Албена Тотева, в присъствието на ученици, учители и приятели на учебното заведение.

STEM центърът е създаден по проект BG-RRP-1.015 „Училищна STEM среда“, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Новото учебно пространство включва кабинет по „Природни науки“, кабинет по „Математика и информатика“ и кабинет „Зелени технологии“. По време на откриването във всеки от трите кабинета бяха представени демонстрации, посветени на обща тема – пчелите, техният начин на живот и ползите от пчелните продукти.

„Създаването на тези центрове е изключително важно за учениците, защото предоставя възможности за по-динамичен и интересен учебен процес. Пожелавам още много успехи на екипа и на децата“, каза кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов.

„Чест е за нас да бъдем тук по този хубав повод. Важно е да се отбележи значението на всичко, което се прави за подобряване на училищната среда, защото това създава условия за по-качествено и модерно образование“, посочи и началникът на РУО - Плевен, Албена Тотева.

Средно училище „Стоян Заимов“ – Плевен, има богата 50-годишна история. В него се обучават над 600 ученици от I до XII клас. В юбилейната за учебното заведение година по проект на Община Плевен беше обновена учебната сграда. Извършен е основен ремонт, въведени са мерки за енергийна ефективност и е подобрена образователната инфраструктура.