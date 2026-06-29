Община Плевен проведе работна среща с фирмите-изпълнители по проекта за по-чист въздух

По инициатива на Община Плевен се проведе работна среща с всички фирми, ангажирани с изпълнението на проекта „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Плевен“. Целта беше да се координира организацията на предстоящата подмяна на старите отоплителни уреди, така че дейностите да започнат своевременно и в добра координация между всички участници.

Срещата бе открита от ръководителя на проекта и началник на отдел „Екология“ инж. Цветелина Иванова, заедно с Камелия Горненска – началник отдел „Проекти“ и част от екипа на обсъждания проект. Подчертано бе, че подобни работни срещи ще се провеждат регулярно, за да осигурят добра координация и бързо решаване на възникнали практически и административни въпроси.

„Идеята е да се синхронизират дейностите по проекта и организацията на работа, така че процесът да върви максимално бързо и ефективно“, посочи инж. Иванова. Уточнено бе, че демонтажът на старите отоплителни уреди и монтажът на новите трябва да вървят паралелно. Фирмите ще съгласуват графиците си, а Община Плевен ще извършва проверки на място за качественото и навременно изпълнение на дейностите. При необходимост администрацията ще оказва съдействие при възникнали казуси, а външният експертен екип ще подпомага логистиката и текущата документация по проекта.

Представителите на фирмите подкрепиха предложения начин на работа. Обсъдени бяха и добри практики от изпълнението на сходни проекти в други общини, както и възможни казуси при работата с домакинствата. Договорено бе координационните срещи да продължат и през следващите етапи на проекта.

Община Плевен вече е подготвила за подпис първите 54 договора с крайни потребители. До края на юли се очаква да бъдат готови още 160 договора, документацията е окомплектована съгласно изискванията.

Обходите на домакинствата, подали заявления за участие, продължават.

Проект № BG16FFPR002-5.001-0008-C01 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Плевен“ се финансира по Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. и предвижда безплатна подмяна на отоплителните уреди на дърва и въглища с екологосъобразни алтернативи – уреди на пелети, климатици, термопомпи и други допустими системи за отопление. Проектът обхваща всички 25 населени места на територията на общината.

Гражданите могат да кандидатстват за участие, като подадат заявление по един от обявените начини:

- В офиса на проекта в Плевен, намиращ се в Търговски център „Макси“, ул. „Цар Борис III“ № 12, ет. 2, работно време 09:00 до 17:30 ч.;

- Телефон за контакт: 0876 018 294.

- По електронна поща на адрес: info@cleanairpleven.com.

При подаване на документите по електронен път те трябва да бъдат попълнени, подписани и сканирани във формат PDF или JPEG. След проверка за пълнотата на документите кандидатът получава по електронен път идентификационен код на подаденото заявление.

- Чрез електронната платформа:

https://survey.cleanairpleven.com/index.php?r=survey/index&sid=496595&lang=bg