Община Плевен създаде нова facebook група за граждански сигнали и предложения

Община Плевен създаде нова Facebook група: Община Плевен - Сигнали, нередности, идеи и предложения, която има за цел да улесни комуникацията между гражданите и местната администрация.

Групата дава възможност на гражданите бързо и лесно да сигнализират за нередности, да подават жалби, задават въпроси, както и да споделят идеи и предложения за развитието на града и населените места в общината.

Чрез платформата могат да се подават сигнали за проблеми с инфраструктурата, уличното осветление, чистотата, парковете, детските площадки, организацията на движението, нерегламентирани сметища, обществения ред и други въпроси, свързани с градската среда.

Групата ще служи и за комуникация по административни казуси, общински проекти, ремонти, инвестиционни намерения и други теми от обществен интерес.

Новата платформа ще бъде използвана и за обществено обсъждане на бъдещи инициативи и важни решения, като Община Плевен ще търси активното мнение на гражданите.

За по-бърза реакция при подаване на сигнал е препоръчително да бъдат посочени точен адрес, кратко описание и снимков материал.

Община Плевен призовава всички участници да общуват с уважение и добър тон.

Инициативата е част от усилията на общинската администрация за по-активен диалог с гражданите, по-голяма прозрачност в работата на институцията и по-ефективно решаване на проблемите в градската среда.

Линк към групата Община Плевен - Сигнали, нередности, идеи и предложения - https://www.facebook.com/groups/plevenmunicipality