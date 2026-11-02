Плевен отдаде почит на народните будители!

С тържествен ритуал пред паметника на Иван Вазов Плевен отбеляза днес 1 ноември – Деня на народните будители.

Празничният ден започна с молебен, отслужен от свещеници от храм „Св. Николай“. В честването се включиха ученици, учители, представители на образователни и културни институции, дейци на науката, изкуството и словото, представители на патриотични организации, десетки граждани. Пред паметника на Вазов бяха кметът на Община Плевен д-р Валентин Христов и заместник-кметът с ресор „Хуманитарни дейности“ д-р Паулина Кирова, представители на общинската администрация и Общинския съвет. Цветя поднесоха и народният представител д-р Антонио Василев и областният управител Иван Петков.

И тази година в празничната церемония се включи детски хор „Звъника“ при Центъра за работа с деца с художествен ръководител и диригент Ваня Делийска, заедно с Общинския духов оркестър с диригент и ръководител Пламен Марков. Стихове, посветени на празника, прозвучаха в изпълнение на десетокласничката Цветомира Тотова от СУ „Иван Вазов“. Водещ на тържеството беше актрисата Мариета Калъпова.

В знак на признателност към българските просветители, книжовници, революционери и духовници, съхранили през вековете езика, вярата и националното ни самосъзнание, пред паметника на Патриарха на българската литература бяха поднесени венци и цветя.

Честит празник на всички, които със слово, дело и дух събуждат и пазят националното ни самосъзнание!

Честит празник на всички съвременни будители!

За първи път Денят на народните будители – 1 ноември, е честван в Пловдив през далечната 1909 година. Дотогава на тази дата българският народ почита паметта на св. Иван Рилски (по стар стил). Години по-късно, през 1922 г., Стоян Омарчевски – министър на народното просвещение, внася предложение в Министерския съвет 1 ноември да бъде официално обявен за празник. Така Народното събрание го утвърждава като общонационален ден на всички „заслужили българи“, както са се изразявали тогава. Далеч преди официалното обявяване на празника със закон българският народ почита своите будители и ги съхранява като светли образи в историческата си памет.