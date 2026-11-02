Община Плевен отличи ученици, преподаватели и директори за принос към образованието и науката

Тържествена церемония по връчване на годишните награди за принос към образованието, науката и духовността се проведе днес в зала „Катя Попова“. Инициативата се организира от Община Плевен по повод 1 ноември - Ден на народните будители, целта е да се отдаде заслужена признателност към хората, които с неуморния си труд, вдъхновение и знания поддържат жива искрата на българското просвещение и изграждат бъдещето.

На тържеството присъстваха д-р Паулина Кирова, заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ на Община Плевен, Богомил Стоев - заместник областен управител на област Плевен, Веселка Лилова - председател на ПК по „Образователна политика, наука и иновации“ в Общински съвет - Плевен, експерти от Регионалното управление на образованието - Плевен, представители на учителските синдикати, директори и преподаватели в учебни заведения, ученици и родителите им.

На церемонията бяха отличени номинирани в следните категории:

- Пенсионирани директори - с дълбок поклон за техния дългогодишен професионален път, управленски принос и ярка следа в развитието на институцията;

- Новопостъпили преподаватели - с подкрепа и пожелания за вдъхновен старт в благородната професия на просветител;

- Изявени ученици – за техните изключителни постижения в областта на хуманитарните, природо-математическите науки, информационните технологии, музикалното, танцовото, изобразителното изкуство и спорта, както и за активния им принос към училищния живот.

Благодарствени писма за директорите, посветили години на образованието в Плевен, бяха връчени от д-р Паулина Кирова на:

Веселка Димитрова - директор на ДГ „Трети март“, гр. Плевен;

Юлияна Стефанова - директор на ДГ „Синчец“, гр. Плевен;

Юрий Тодоров - директор на ПГПЧЕ „Димитър Димов“, гр. Плевен;

инж. Лилия Петкова - директор на ПГ по хранително-вкусови технологии „Луи Пастьор“, гр. Плевен;

Нелия Йочева - директор на ПГ по строителство, архитектура и геодезия „Никола Фичев“, гр. Плевен.

Всяко поколение има своите будители. Днес към тях се присъединяват и учителите, които тепърва поемат по професионалния си път. Книги и послания връчи д-р Паулина Кирова на новоназначените учители:

Преслава Прокопова - учител в ЦПЛР - Център за работа с деца, Плевен;

Божидара Йорданова - Минева - учител в ОУ „Васил Левски“, с. Беглеж;

Алена Николова - учител в ОУ „Васил Левски“, с. Беглеж;

Паола Петрова - учител в ПГ по подемна, строителна и транспортна техника „Г. С. Раковски“, Плевен;

Юлияна Цанкова - учител в НУ „Патриарх Евтимий“, Плевен;

Полина Каранлъкова - учител в ПГПЧЕ „Димитър Димов“, Плевен;

Александър Русев - учител в ПГПЧЕ „Димитър Димов“, Плевен;

Габриела Стойчева - учител в ОУ „Д-р Петър Берон“, Плевен;

Диляна Иванова - учител в ОУ „Д-р Петър Берон“, Плевен;

Ирена Петрова - учител в ОУ „Д-р Петър Берон“, Плевен;

Михаела Лишкова - учител в ОУ „Д-р Петър Берон“, Плевен;

Сара Веселинова - учител в НУ „Христо Ботев“, Плевен;

Елена Докузова - учител в НУ „Христо Ботев“, Плевен;

Йоанна Присадашка - учител в НУ „Христо Ботев“, Плевен;

Румен Динков - учител в НУ „Христо Ботев“, Плевен;

Вероника Милева - учител в НУ „Христо Ботев“, Плевен;

Диляна Гелева - учител в НУ „Христо Ботев“, Плевен;

Йосиф Шукеров - учител в НУИ „Панайот Пипков“, Плевен;

Стефан Кондров - учител в НУИ „Панайот Пипков“, Плевен;

Дариа Димитрова - учител в НУИ „Панайот Пипков“, Плевен;

Светла Мелниклийска - учител в НУИ „Панайот Пипков“, Плевен;

Детелина Миткова - учител в НУИ „Панайот Пипков“, Плевен.

Знанието има стойност, подкрепено с постоянство, труд и стремеж към развитие. А зад всяко отличие стоят подготовка, усилия и желание да бъдеш още по-добър в сферата, в която се развиваш. Отличени бяха и ученици от Плевен, чиито постижения са повод за заслужена гордост.

В категория „Хуманитарни науки“ отличия връчи заместник областният управител на област Плевен Богомил Стоев на:

Галена Иванова - ученичка в СУ „Иван Вазов“, Плевен - участие в олимпиада по български език и литература;

Илкер Наилова - ученичка в СУ „Иван Вазов“, Плевен - участие в олимпиада по български език и литература;

Кристалина Гечева - ученичка в СУ „Иван Вазов“, Плевен - участие в олимпиада по български език и литература;

Кристина Рускова - ученичка в СУ „Иван Вазов“, Плевен - участие в олимпиада по български език и литература;

Нели Петкова - ученичка в СУ „Иван Вазов“, Плевен - участие в олимпиада по български език и литература;

Светлозара Марковска - ученичка в СУ „Иван Вазов“, Плевен - участие в олимпиада по български език и литература;

Сияна Петкова - ученичка в СУ „Иван Вазов“, Плевен - участие в олимпиада по български език и литература;

Андреа Пекова - ученичка в ОУ „Цветан Спасов“, Плевен - трето място в XIII Национално състезание „Пиърсън - Лонгман“;

Катерина Крачунова - ученичка в ОУ „Д-р Петър Берон“, Плевен - второ място на Международен литературен конкурс „Вълшебно перо“ - Париж; второ място на Национален ученически конкурс „Зелена планета, раздел „Природата и съдбите на хората“; първо място на училищен конкурс за детско стихотворение „С Бероновски дух в сърцата“;

Дария Главинкова - ученичка в МГ „Гео Милев“, Плевен - първа награда на Международен литературен конкурс „Изящното перо“ – 2026 - Чикаго; първо място на националния ученически конкурс „Зелена планета“, раздел: Природата и съдбите на хората;

Виктория Кръстева - ученичка в ОУ „Цветан Спасов“, Плевен - първо място на Олимпиада по Български език „Кингс“; първо място във финалния кръг на Олимпиада „Кингс“.

В категории „Информационни технологии“ и „Природо-математически науки“ отличия връчи Веселка Лилова, председател на ПК по „Образователна политика, наука и иновации“ в Общински съвет – Плевен, на:

Александър Петров - ученик в СУ „Иван Вазов“, Плевен - първо място за участие на Коледно математическо състезание;

Християн Цветков - ученик в ОУ „Д-р Петър Берон“, Плевен - първо място от Национално математическо състезание „Европейско кенгуру“;

Станислав Станчев - ученик в МГ „Гео Милев“, Плевен - второ място и сребърен медал на Международен математически турнир „Математика без граници“ - индивидуално и отборно състезание; трета награда на пролетни математически състезания в гр. Русе;

Матей Христов - ученик в МГ „Гео Милев“, Плевен - трето място и бронзов медал на Международен математически турнир „Математика без граници“ - Индивидуално и отборно състезание;

Михаела Бакалова - ученичка в МГ „Гео Милев“, Плевен - второ място и сребърен медал на Международен математически турнир „Математика без граници“ - отборно състезание; първо място на Национално математическо състезание „Европейско Кенгуру“ 2026;

Преслав Иванов - ученик в МГ „Гео Милев“, Плевен - второ място на Национално математическо състезание „Европейско Кенгуру“ 2026;

Владимир Конов - ученик в МГ „Гео Милев“, Плевен - бронзов медал от Международен кръг на състезание „Математика без граници“; Грамота за участие в XXIX Национална олимпиада по астрономия;

Ана Мария Великова - ученичка в ОУ „Цветан Спасов“, Плевен - трето място на Олимпиада по информатика „Кингс“;

Ива Петрова - ученичка в ОУ „Цветан Спасов“, Плевен - трето място на Олимпиада по информатика „Кингс“;

Яна Цонзарова - ученичка в ОУ „Цветан Спасов“, Плевен - първо място на Международна дистанционна ученическа олимпиада „Кингс“; Грамота за отличен успех - 5 клас.

В категории „Музикално, танцово и изобразително изкуство“ и „Спорт“ отличия връчи Ирена Александрова, началник-отдел „Образование и младежки дейности“ в Община Плевен, на:

Никол Иванова - ученичка в НУИ „Панайот Пипков“, Плевен - втора награда на Национален конкурс за млади инструменталисти и певци „Светослав Обретенов“; първа награда – грамота от Осми международен музикален конкурс за изпълнители „Трявна Арт Фестивал“; диплома от НУИ „Панайот Пипков“ за активно участие в майсторски клас по цигулка; първо място от Международен конкурс за вокална и инструментална музика „Звукът на времето“; второ и трето място на Тринадесети международен турнир „Математика без граници“;

Хана Копчева - ученичка в НУИ „Панайот Пипков“, Плевен - почетно отличие от международен конкурс за музикално, танцово и изобразително изкуство „Орфееви таланти“; първо място и специална награда на Първи национален конкурс „ Наследство и бъдеще“ в категория ударни инструменти; първа награда и специална награда от Национално състезание за млади изпълнители на българска музика;

Християна Атанасова - ученичка в НУИ „Панайот Пипков“, Плевен - второ място на Осми международен конкурс за изпълнители „Трявна Арт Фестивал“;

Сияна Йосифова - ученичка в НУИ „Панайот Пипков“, гр. Плевен. Първа награда от Национално състезание за млади изпълнители на българска музика.

София Комитска - ученичка в НУИ „Панайот Пипков“, Плевен - диплом - поощрение от XIX Конкурс за детска рисунка; първо място на конкурс за детска рисунка по случай Световния ден на туризма; второ място на международен конкурс „Аз обичам Черно море!“; поощрителна награда на XV национален конкурс за ученическа рисунка „Пейзаж от моята България“; второ място на III национален конкурс за детска рисунка на тема „Вълшебният свят на пчелите“;

Петя Йолова - ученичка в СУ „Иван Вазов“, Плевен - първо място на Национален конкурс „Дунавски славей“;

Пламена Иванова - ученичка в СУ „Иван Вазов“, Плевен - второ място на Шести международен фестивал „Пирински перли“;

Кристиела Цветанова - ученичка в ОУ „Д-р Петър Берон“, Плевен - второ място на XIII Национален конкурс „България в картини и слово“; първо място на Конкурс за ученическо творчество „Здравето е сила и богатство“ – раздел „Изобразително изкуство“;

Симона Тодорова - ученичка в ОУ „Д-р Петър Берон“, Плевен - първо, второ и трето място на турнир по карате „София гранд при“; първо и второ място „Шотокан Карате До“; второ място на турнир „Шотокан Карате До“;

Илина Петкова - ученичка в ОУ „Цветан Спасов“, Плевен - трето място на ученически игри по баскетбол; сертификат за участие в баскетболен фестивал 3x3 „Ново поколение баскетбол България!, Включена в националния отбор на България“;

Георги Пелов - ученик в СУ „Иван Вазов“, Плевен - трето място на Световно първенство по карате;

Мария Арсова - ученичка в СУ „Иван Вазов“, Плевен - първо място на Държавно първенство по мажоретен спорт.

Специално към всички присъстващи поздрав със свои музикални изпълнения отправиха и възпитаници на НУИ „Панайот Пипков“.