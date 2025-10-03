"Светлина в края на тунела": Путин с коментар за мирния план на Тръмп за Газа

Руският президент Владимир Путин заяви, че планът на американския президент Доналд Тръмп за ивицата Газа може да е повод за оптимизъм, предаде Ройтерс. "Мисля, че може да има светлина в края на тунела", каза Путин на пленарната сесия на дискусионния клуб "Валдай" в руския курортен град Сочи.

Още: Тръмп постави ултиматум на "Хамас" да приеме предложението му за мир (ВИДЕО)

Планът на Тръмп предвижда поставянето на ивицата Газа под международно управление. Руският лидер окачестви ситуацията в Газа като ужасно събитие в съвременната история на човечеството, съобщи ТАСС. Той каза още, че дори "прозападно ориентираният" генерален секретар на ООН Антонио Гутериш е казал, че "Газа се превърна в най-голямото детско гробище в света". "Какво може да е по-трагично и тъжно?", попита риторично руският президент.

Още: "Хамас" реагира на мирния план и ултиматума на Тръмп за Ивицата Газа

Путин заяви, че е важно планът за Газа да бъде одобрен от палестинците, включително от палестинското ислямистко движение "Хамас", и от страните от ислямския свят. По-добре е властта в Газа да бъде предадена на палестинската автономна власт, начело на която е палестинският президент Махмуд Абас, заключи руският държавен глава.

Още: Военният лидер на "Хамас" в Газа отхвърля плана на Тръмп за мир

В мирния план на Доналд Тръмп за ивицата Газа "се предлага създаването на международен орган, който да управлява Палестина, по-точно казано, ивицата Газа, за известно време. Начело се предвижда да е господин Блеър", изтъкна Путин. Бившият британски премиер Тони Блеър не се слави като миротворец, но е опитен политик и може да изиграе положителна роля при решаването на конфликта в ивицата Газа, отбелязва ТАСС.

Още: Иво Инджев: Хората в Газа страдат, защото „Хамас“ иска да страдат