Войната в Украйна:

"Светлина в края на тунела": Путин с коментар за мирния план на Тръмп за Газа

03 октомври 2025, 01:30 часа 186 прочитания 0 коментара
"Светлина в края на тунела": Путин с коментар за мирния план на Тръмп за Газа

Руският президент Владимир Путин заяви, че планът на американския президент Доналд Тръмп за ивицата Газа може да е повод за оптимизъм, предаде Ройтерс. "Мисля, че може да има светлина в края на тунела", каза Путин на пленарната сесия на дискусионния клуб "Валдай" в руския курортен град Сочи.

Още: Тръмп постави ултиматум на "Хамас" да приеме предложението му за мир (ВИДЕО)

Планът на Тръмп предвижда поставянето на ивицата Газа под международно управление. Руският лидер окачестви ситуацията в Газа като ужасно събитие в съвременната история на човечеството, съобщи ТАСС. Той каза още, че дори "прозападно ориентираният" генерален секретар на ООН Антонио Гутериш е казал, че "Газа се превърна в най-голямото детско гробище в света". "Какво може да е по-трагично и тъжно?", попита риторично руският президент.

Още: "Хамас" реагира на мирния план и ултиматума на Тръмп за Ивицата Газа

Путин заяви, че е важно планът за Газа да бъде одобрен от палестинците, включително от палестинското ислямистко движение "Хамас", и от страните от ислямския свят. По-добре е властта в Газа да бъде предадена на палестинската автономна власт, начело на която е палестинският президент Махмуд Абас, заключи руският държавен глава.

Още: Военният лидер на "Хамас" в Газа отхвърля плана на Тръмп за мир

В мирния план на Доналд Тръмп за ивицата Газа "се предлага създаването на международен орган, който да управлява Палестина, по-точно казано, ивицата Газа, за известно време. Начело се предвижда да е господин Блеър", изтъкна Путин. Бившият британски премиер Тони Блеър не се слави като миротворец, но е опитен политик и може да изиграе положителна роля при решаването на конфликта в ивицата Газа, отбелязва ТАСС.

Още: Иво Инджев: Хората в Газа страдат, защото „Хамас“ иска да страдат

 

Всичко за войната в Израел на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Ивицата Газа Газа Владимир Путин война Израел мирен план Газа
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес