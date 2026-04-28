Плевен ще издигне паметник на своя най-голям дарител – акад. Светлин Русев

Паметник в цял ръст на акад. Светлин Русев ще бъде разположен в пространството пред Художествена галерия „Дарение Светлин Русев“ в Плевен. Предложението за издигане на скулптурна композиция на най-големия дарител на града бе внесено днес от кмета на Общината д-р Валентин Христов на редовното заседание на Общинския съвет. Повод за инициативата е постъпило заявление от Васил Антонов - народен представител в 40, 42, 43 и 44-ото Народно събрание и бизнесмен, който поема и цялостното финансиране изграждането на паметника. Предложението получи единодушната подкрепа на общинските съветници.

В заявлението си до Община Плевен г-н Антонов предлага поставянето на фигура в цял ръст на акад. Светлин Русев пред галерията „Дарение Светлин Русев“. Сградата е със статут на недвижима културна ценност с национално значение и е включена в списъка на културните ценности на територията на община Плевен. Тя е построена през 1907 г. по проект на арх. Никола Лазаров, автор на редица емблематични сгради в страната. Инициативата за издигане на паметник е свързана с предстоящо отбелязване на годишнина от рождението на художника, общественик и дарител акад. Светлин Русев. Скулптурната композиция е по проект на проф. Емил Попов и ще бъде изработена със средства, осигурени от Васил Антонов, след което ще бъде дарена на гражданите на Плевен. Целта е да се отдаде заслужена почит към приноса на твореца и да се обогати културната среда и визията на града.

Предвиденото място за паметника е в зоната пред галерията, на около 50 метра вдясно по посока на основната пешеходна зона. Проектът ще бъде разгледан от Специализирания експертен съвет по устройство на територията към Община Плевен, в чийто състав влизат представители на Съюз на българските художници, Съюз на архитектите в България, Камара на архитектите в България, Регионалния исторически музей и други компетентни институции.

С решението от днес Общински съвет – Плевен даде съгласие за реализирането на инициативата и възложи на кмета на Общината или на оправомощено от него лице да предприеме необходимите правни и фактически действия съгласно Закона за устройство на територията.