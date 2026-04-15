Община Плевен започва процедура за номинации на културни дейци и институти по повод 24 май

По случай 24 май - Деня на Светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, Община Плевен започна процедура за номинации на заслужили културни дейци и институти за присъждане на награда „Св. Св. Кирил и Методий“. Наградата има за цел да отличи изключителния принос, ярки постижения и висок професионализъм в областта на изкуството и културата. Уведомително писмо със статута на наградата ще бъде изпратено до всички културни институти в общината. В срок до 15 май 2026 г. те трябва да направят своите предложения и да ги изпратят до кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов писмено или на е-mail: cao@pleven.bg.

Наградата „Св. Св. Кирил и Методий“ се присъжда ежегодно от Община Плевен за високи творчески постижения и изяви през изминалата година или за цялостно творчество на творци или творчески колективи за конкретен културен продукт /произведение или събитие/ с реален принос за културния живот и престиж на община Плевен.

Наградата се връчва в две категории:

- Първа категория: За постижения в областта на изкуствата и културата;

- Втора категория: За успешен дебют или изява на млад творец.

Община Плевен присъжда и две поощрителни награди за реален творчески и културен принос.

Критерии за номиниране:

За награда могат да бъдат предложени индивидуални творци и творчески колективи, като всяка номинация трябва да бъде придружена от следните документи:

- Мотиви за номинация в обем до две страници;

- Документи, аргументиращи мотивите за номинацията;

- Творческа биография на номинираните.

Номинации могат да правят културни институти, творчески съюзи, браншови организации, граждански сдружения в областта на културата, неправителствени организации, училища по изкуствата. Всяка организация има право само на една номинация.

Наградата „Св. Св. Кирил и Методий“ не се присъжда посмъртно.

Процедура по присъждане на наградата

Номинациите се подават в писмен вид до кмета на Община Плевен най-късно до 15 май на настоящата година. Със заповед на кмета се назначава 7-членна комисия за присъждане на наградата, в която влизат представител на ПК по „Култура, читалища, вероизповедания и международна дейност“ при Общински съвет – Плевен, представител на Обществено-експертния съвет по културата и четирима представители на общинска администрация /началник-отдел „Култура и туризъм“, експерт от отдел „Култура и туризъм“, финансист и юрист/. Председател на комисията е заместник-кметът с ресор „Хуманитарни дейности“. Решенията на Комисията се вземат с явно гласуване, като за присъждане на наградата са необходими най-малко 2/3 от гласовете на Комисията.

Наградата „Св. Св. Кирил и Методий“ на Община Плевен се връчва ежегодно на 24 май от кмета на Общината.