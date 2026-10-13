Тържествено бяха отбелязани 171 години от рождението на активния обществен деец и крупен дарител Тома Васильов

На 12 октомври с тържествена програма бяха отбелязани 171 години от рождението на активния обществен деец и крупен дарител – Тома Васильов. Сред присъстващите на събитието бяха зам.-кметът на Община Тетевен – Тони Стоев, общински съветници, учители, ученици, граждани.

Празничният ден започна в салона на НЧ „Съгласие 1869“ – Тетевен, където Мария Стойчева - Председателят на ОбС-Тетевен и на Общинска фондация „Тома Васильов“, отправи приветствие към събралите се. В програмата по случай годишнината взеха участие деца от ДГ „Незабравка“ – гр. Тетевен и учениците от НУ „Хаджи Генчо“ – гр. Тетевен. Музикален поздрав отправиха Виктория Николова и Франческа Латинова. Бяха обявени и резултатите от конкурса за стипендия за ученици и студенти отличници през новата учебна 2026/2027 година.

Програмата завърши пред барелефа на възрожденеца, намиращ се пред входа на Община Тетевен. В знак на почит и благодарност към личността и делото на Тома Васильов бяха поднесени цветя от: Общински съвет - Тетевен, Община Тетевен, Областна администрация – Ловеч, читалища, детски градини и училища, образователни центрове, културни и държавни институции, организации и асоциации и граждани.