Обсъждат се варианти за място на монумента „Надеждата – между духа и материята“ в Плевен

Община Плевен проведе обществено обсъждане на предложението за поставяне на монументално-декоративния елемент „Надеждата – между духа и материята“ в централната градска част. Инициативата за паметния знак е на Регионалната колегия на Българския лекарски съюз – Плевен и е посветена на медиците, работили на първа линия по време на пандемията от COVID-19, както и на паметта на загиналите лекари. Подчертано беше, че монументът е за всички граждани и гости на Плевен, а не само за медицинското съсловие, затова предложението на БЛС е той да бъде поставен в градската среда.

Общественото обсъждане се проведе на 30 септември и беше водено от главния архитект на Община Плевен арх. Светломир Колев. В него участваха авторът на скулптурната композиция Красимир Рангелов, д-р Петко Стефановски, представляващ БЛС, представители на професионални организации, сред които Съюзът на българските художници и Камарата на архитектите в България, както и граждани.

По време на срещата беше представена художествената концепция на монумента, която съчетава неръждаема стомана и бронз, както и информация за готовността на скулптурната композиция. Тя вече е изработена, като Регионалната колегия на БЛС – Плевен поема и финансиране на поставянето, както и последващата ѝ поддръжка.

Основният акцент при обсъждането беше върху избора на подходящо място за монумента. Първоначално предложените два варианта в района на Водната каскада – при фонтана на прехода до градския площад и при малките фонтани в озеленената част на пешеходната зона - не получиха еднозначна подкрепа от присъстващите. Бяха изразени различни професионални становища относно тези места, както и аргументи в подкрепа на единия от вариантите и опасения, свързани с визуалното въздействие върху градската среда, възможното застъпване на гледки към други знакови обекти и необходимостта от допълнителни съгласувателни процедури. Предложен беше и трети вариант за поставяне на паметника в централната градска част - в зелената площ пред ДКЦ „Св. Марина“.

Община Плевен ще продължи да разглежда възможностите за най-подходящо място за разполагане на монумента, като целта е да бъдат съобразени както неговата символика и обществено значение, така и особеностите на градската среда и професионалните становища на експертите, посочи главният архитект на Общината арх. Светломир Колев. В тази връзка той предложи да бъде проведена и онлайн анкета на официалната интернет страница на Община Плевен. Чрез нея възможност да изразят мнението си ще имат и гражданите, които не са успели да присъстват на общественото обсъждане. Предвижда се анкетата да обхване обсъжданите възможни варианти за местоположение и да продължи в рамките на до две седмици.

След приключването ѝ резултатите ще бъдат взети предвид при следващото разглеждане на предложението. Темата ще бъде представена и пред специализиран експертен съвет, в рамките на който ще бъдат обсъдени възможните решения с участието и на представители на професионалните организации и заинтересованите страни. По този начин Община Плевен цели решението за бъдещото място на „Надеждата – между духа и материята“ да бъде резултат от процес, в който са чути различните становища - както на професионалните организации и експертите, така и мнението на гражданите.

След необходимите обсъждания и спазване на нормативния ред предложението за поставяне на монумента ще бъде разгледано и от съответните постоянни комисии в Общинския съвет, след което окончателното решение за поставянето му и неговото местоположение ще бъде взето от местния парламент.