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9 октомври е обявен за Ден на траур в Плевен

09 октомври 2026, 11:26 часа 680 прочитания 0 коментара
Снимка: Община Плевен
9 октомври е обявен за Ден на траур в Плевен

Със заповед на кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов днешният ден, 9 октомври, е обявен за Ден на траур в община Плевен в памет на четиримата младежи, загинали при тежката катастрофа на пътя Плевен – Ясен. В знак на съпричастност с трагичната загуба знамето пред сградата на Общината е свалено наполовина.

Няма думи, които могат да утешат близките в такава загуба. Особено тежко е, когато от този свят  си отиват млади хора!

Община Плевен изказва своите най-искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите. Тази загуба е огромна трагедия за Плевен.

Днес Плевен скърби!

Поклон пред паметта им!

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Съболезнования на семействата и близките им.

 

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Община Плевен
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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