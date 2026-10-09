9 октомври е обявен за Ден на траур в Плевен

Със заповед на кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов днешният ден, 9 октомври, е обявен за Ден на траур в община Плевен в памет на четиримата младежи, загинали при тежката катастрофа на пътя Плевен – Ясен. В знак на съпричастност с трагичната загуба знамето пред сградата на Общината е свалено наполовина.

Няма думи, които могат да утешат близките в такава загуба. Особено тежко е, когато от този свят си отиват млади хора!

Община Плевен изказва своите най-искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите. Тази загуба е огромна трагедия за Плевен.

Днес Плевен скърби!

Поклон пред паметта им!

Съболезнования на семействата и близките им.