Разпределиха държавната субсидия за читалищата в община Плевен за 2026 г.

Разпределение на предвидените по държавния и общинския бюджет средства за читалищна дейност за финансовата 2026 г. гласува на свое заседание Комисията от представители на читалищата на територията на община Плевен. Процедурата се извършва в съответствие със Закона за народните читалища и утвърдените критерии за разпределение на годишната държавна и общинска субсидия за читалищна дейност.

Заседанието се проведе на 5 октомври 2026 г. в заседателната зала на третия етаж на Община Плевен. То беше открито от заместник-кмета „Хуманитарни дейности“ д-р Паулина Кирова, която представляваше Община Плевен. В заседанието участваха 28 от членовете на комисията. Беше приет дневен ред, включващ избор на председател на комисията по чл. 23 от Закона за народните читалища и разпределение на предвидената за 2026 г. субсидия за читалищна дейност.

За председател на комисията беше избрана единодушно г-жа Мария Венкова – председател на НЧ „Христо Ботев - 1959“ – Плевен. При обсъждането беше посочено, че за 2026 г. общият брой на субсидираните щатни бройки на територията на община Плевен е 107,5, включително 3 щатни бройки за Регионалния експертно-консултативен информационен център /РЕКИЦ/ – Плевен. Към досегашния брой субсидирани щатни бройки са добавени 1 щатна бройка за НЧ „Родолюбие - 2018“ и 0,5 щатна бройка за НЧ „Христо Ботев - 1927“ – с. Коиловци, след проведено кандидатстване и одобрение.

За 2026 г. размерът на средствата за една субсидирана щатна бройка е 11 240 евро, а общият размер на средствата за 107,5 субсидирани щатни бройки е 1 208 300 евро.

Комисията обсъди предложеното разпределение, което беше прието с 26 гласа „за“, 1 „против“ и 1 „въздържал се“.

Средствата са разпределени, както следва:

- НЧ „Съгласие - 1869” – Плевен – 31,50 щ. бр., 354 060,00 евро;

- НЧ „Христо Ботев - 1959” – Плевен – 7,25 щ. бр., 81 490,00 евро;

- НЧ „Н. В. Ракитин - 1969” – Плевен – 2 щ. бр., 22 480,00 евро;

- НЧ „ЛИК - 1959” – Плевен – 7 щ. бр., 78 680,00 евро;

- НЧ „Извор - 1959” – Плевен – 8,25 щ. бр., 92 730,00 евро;

- НЧ „Пробуда - 1990” – Плевен – 0,75 щ. бр., 8 430,00 евро;

- НЧ „Цветан Спасов - 1959” – Плевен – 0 щ. бр., 0 евро;

- НЧ „Развитие - 1998“ – Плевен – 0 щ. бр., 0 евро;

- НЧ „Парашкев Цветков - 2003” – Плевен – 3,25 щ. бр., 36 530,00 евро;

- НЧ „Тракия - 2013” – Плевен – 0 щ. бр., 0 евро;

- НЧ „Бирлик - 2017“ – Плевен – 0 щ. бр., 0 евро;

- НЧ „Родолюбие - 2018“ – Плевен – 1,75 щ. бр., 19 670,00 евро;

- НЧ „Христо Ботев - 1925” – с. Беглеж – 1 щ. бр., 11 240,00 евро;

- НЧ „Христо Ботев - 1927” – с. Бохот – 2,25 щ. бр., 25 290,00 евро;

- НЧ „Наука - 27” – с. Брестовец – 2,50 щ. бр., 28 100,00 евро;

- НЧ „Просвета - 1907” – с. Бръшляница – 2 щ. бр., 22 480,00 евро;

- НЧ „Пробуда - 1927” – с. Буковлък – 3,50 щ. бр., 39 340,00 евро;

- НЧ „Изгрев - 1926” – с. Върбица – 1,50 щ. бр., 16 860,00 евро;

- НЧ „Искра - 1912” – с. Гривица – 1,75 щ. бр., 19 670,00 евро;

- НЧ „Пробуда - 1997” – с. Дисевица – 0,75 щ. бр., 8 430,00 евро;

- НЧ „Христо Ботев - 27” – с. Коиловци – 3 щ. бр., 33 720,00 евро;

- НЧ „Пробуда - 1927” – с. Мечка – 1,50 щ. бр., 16 860,00 евро;

- НЧ „Пробуда - 1919” – с. Николаево – 0 щ. бр., 0 евро;

- НЧ „Изгрев - 1929” – с. Опанец – 2,25 щ. бр., 25 290,00 евро;

- НЧ „Кл. Браницки - 1900” – гр. Славяново – 7,25 щ. бр., 81 490,00 евро;

- НЧ „П. Хилендарски - 2001” – гр. Славяново – 1,50 щ. бр., 16 860,00 евро;

- НЧ „Бъдеще - 1927” – с. Тодорово – 2,25 щ. бр., 25 290,00 евро;

- НЧ „Пробуждане - 1907” – с. Тученица – 1 щ. бр., 11 240,00 евро;

- НЧ „Просвета - 1923” – с. Ясен – 2,25 щ. бр., 25 290,00 евро;

- НЧ „Просвета - 97” – с. Радишево – 0,75 щ. бр., 8 430,00 евро;

- НЧ „Слънце - 1927” – с. Ралево – 0,75 щ. бр., 8 430,00 евро;

- НЧ „Асен Златаров - 1939” – с. Къшин – 1 щ. бр., 11 240,00 евро;

- НЧ „Херион - 1926” – с. Горталово – 1 щ. бр., 11 240,00 евро;

- НЧ „Наука - 2000” – с. Ласкар – 0,50 щ. бр., 5 620,00 евро;

- НЧ „Св. Св. Кирил и Методий - 1928” – с. Търнене – 1,25 щ. бр., 14 050,00 евро;

- НЧ „Пробуждане - 1897” – с. Пелишат – 1,25 щ. бр., 14 050,00 евро;

- НЧ „Възраждане“ – Плевен – 0 щ. бр., 0 евро;

- НЧ „Черноризец Храбър“ – Плевен – 0 щ. бр., 0 евро;

- НЧ „Иван Джонев - 2010“ – Плевен – 0 щ. бр., 0 евро;

- Регионален експертно-консултативен информационен център /РЕКИЦ/ – Плевен – 3 щ. бр., 33 720,00 евро.

На територията на община Плевен са регистрирани общо 39 народни читалища, от които 31 функционират, а 8 не развиват дейност.