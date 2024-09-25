Вижте листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" за парламентарните избори на 27 октомври в 15 МИР - Плевен

Представяме ви листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в 15 МИР - Плевен за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври:
- Богдан Валериев Богданов
- Свилен Петров Трифонов
- Ангел Данчев Йорданов
- Драгомир Бориславов Рангелов
- Петя Валериева Николова
- Лора Илиянова Герасимова
- Антон Петров Димитров
- Деница Стефанова Петкова
- Георги Цветков Георгиев
- Тихомир Николов Митев
- Златко Илиев Урумов
- Виктор Красимиров Викторов
- Светлин Николаев Светлинов
- Елена Иванова Илиева
- Александър Пенков Йотков
- Людмил Георгиев Софрониев
Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.