Вижте листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" за парламентарните избори на 27 октомври в 15 МИР - Плевен

Представяме ви листата на "Продължаваме промяната - Демократична България" в 15 МИР - Плевен за предстоящите предсрочни парламентарни избори на 27 октомври:

Богдан Валериев Богданов Свилен Петров Трифонов Ангел Данчев Йорданов Драгомир Бориславов Рангелов Петя Валериева Николова Лора Илиянова Герасимова Антон Петров Димитров Деница Стефанова Петкова Георги Цветков Георгиев Тихомир Николов Митев Златко Илиев Урумов Виктор Красимиров Викторов Светлин Николаев Светлинов Елена Иванова Илиева Александър Пенков Йотков Людмил Георгиев Софрониев

Вижте и листите на останалите партии и коалиции за изборите ТУК.