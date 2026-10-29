Община Плевен постави начало на инициативата „Играй гимнастика, бъди здрав!“

Община Плевен даде старт на инициативата „Играй гимнастика, бъди здрав!“, насочена към насърчаване на физическата активност сред подрастващите чрез ежедневни 10-минутни упражнения в училище. Официалното начало на програмата в града беше дадено лично от министъра на младежта и спорта Енчо Керязов, а първото домакинство пое ПГ по механоелектротехника – Плевен, в която се обучават близо 200 ученици.

Енчо Керязов се включи в сутрешната тренировка с учениците заедно с народните представители Ивет Горанова и Антонио Василев, както и с началника на отдел „Спорт“ в Община Плевен Ваня Първанова и заместник областния управител Богомил Стоев. Присъстваха също Милен Нинов - директор Дирекция „Спорт за високи постижения“ в ММС, заместник-кметът с ресор „Хуманитарни дейности“ в Община Плевен д-р Паулина Кирова и общинските съветници от ПК по „Младежи дейности, спорт и туризъм“ Росен Височков и Камен Горанов. Сред първите учебни заведения в общината, които се включват в инициативата, е и ПГХВТ „Луи Пастьор“ в Плевен.

Тренировката води Християн Димитров - преподавател по физическо възпитание и спорт в гимназията.

Основната цел на инициативата е движението да се превърне в естествена част от ежедневието на учениците – за изграждане на здравословни навици, подобряване на концентрацията и създаване на по-добра физическа и емоционална среда.

Идеята за възраждане на утринната гимнастика е кауза на Енчо Керязов още преди той да заеме министерския пост, през годините тя успешно обхвана редица градове в страната. Днес той поздрави Община Плевен за инициативата, ръководството на училището, преподавателите и учениците за желанието със спорт да започва денят, както и всички ангажирани с нейната реализация.

В Плевен инициативата започва с амбицията да привлече все повече училища и да запали младежите по активния начин на живот.

Защото здравето започва с малки стъпки, а движението е навик, който се изгражда още в детството.