Изцяло обновени са помещенията и оборудването на Домашния социален патронаж в Плевен

Изцяло обновени след ремонтни дейности са помещенията и оборудването на Домашния социален патронаж в Плевен.

В досегашната база е извършено шпакловане и боядисване на стените и таваните в кухненския блок, транжорната и прилежащия коридор с висококачествена устойчива на влага антибактериална боя. В миялното помещение е премахнат сериозният проблем с наводнения тава.

Преминаващата електрическа инсталация и осветителните тела са изцяло подменени и обезопасени, с което са елиминирани рисковете от инциденти. Старата и нестабилна задна врата на блока е подменена с нова здрава конструкция, гарантираща пълната сигурност и обезопасяването на обекта. Всички остарели и компрометирани метални покрития на работни маси, мивки и топлинни шкафове са реновирани.

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Извършен е и основен ремонт на вентилационната система в зоната за топлинна обработка, което осигурява оптимален микроклимат и чист въздух в работните помещения. Складът също отговаря на изискванията за правилно съхранение на хранителни продукти.

В резултат Домашният социален патронаж напълно е приведен в съответствие със съвременните европейски и национални хигиенни стандарти, като е осигурена изцяло безопасна и функционална работна среда за персонала, а 400-те ползватели на услугата ще продължат да получават топла и качествена храна.