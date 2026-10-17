Ремонтите на ВиК инфраструктурата в Плевен се изпълняват в срок. До началото на месец декември се очаква дейностите по улиците „Сан Стефано“ и „Шипка“ да приключат с полагане на нова асфалтова настилка и пътна маркировка. Това информира заместник-кметът на Община Плевен с ресор „Териториално развитие“ Христо Кочев в отговор на въпроси от медиите относно напредъка по основни инфраструктурни проекти в града.

За ремонта на ул. „Сан Стефано“ и ул. „Шипка“

Полагането на новите водопроводни тръби по проекта е изпълнено на 98 %. Остава работата по пресичането в кръстовището на улиците „Сан Стефано“ и „Христо Ботев“. От тази седмица започват подготвителните дейности и за полагане на новата асфалтова настилка. Те включват: фрезоване на старата настилка, уплътняване на участъците с линейни изкопи и монтаж на нови бордюри, след което ще бъде положен асфалтът. Предвижда се и полагане на пътна маркировка.

Подмяна на ВиК инфраструктурата в „Дружба“ 3 и „Дружба“ 4

Паралелно с работата по ул. „Сан Стефано“ продължава и подмяната на ВиК инфраструктурата в жилищните комплекси „Дружба“ 3 и „Дружба“ 4. Изпълнението на дейностите там е достигнало 75 %.

Ремонт на ул. „Васил Левски“, или т.нар. „Стара главна“

Ремонтът на ул. „Васил Левски“, позната на плевенчани като „Старата главна“, е изпълнен приблизително наполовина. Съгласно договора срокът за изпълнение е 360 календарни дни. Строителната площадка е открита на 17 март 2026 г., а договорният срок за приключване е 12 март 2027 г. Целта на Община Плевен е дейностите да завършат още в началото на декември тази година, посочи Христо Кочев. Този проект включва не само подмяна на настилката, но и цялостно обновяване на подземната и прилежащата инфраструктура, което вече е извършено – подменен е водопроводът и канализацията, извършено е ново окабеляване от електроразпределителните и мобилните оператори, както и подмяна на топлопровода. Полагането на новата настилка е финален етап от комплексните строителни дейности.

Работата по изграждане на кръгово кръстовище на изхода на Плевен в посока Ловеч

Започна работата по изграждане на кръговото кръстовище на изхода на Плевен в посока Ловеч, в района на католическата църква „Св. Дева Мария от Фатима“. Очаква се този обект да бъде завършен до края на месец ноември.

Полагането на маркировка по улиците след ремонтите

Полагането на пътната маркировка е свързано с технологични изисквания, които трябва да бъдат спазени след асфалтирането. Необходимо е да изминат поне десет дни, преди да се положи маркировката, за да се осигури качественото ѝ изпълнение. Причината е, че непосредствено след полагането на асфалтовата смес в нея се съдържат летливи компоненти, чието отделяне изисква технологично време. Ако маркировката бъде нанесена преждевременно, съществува риск от пожълтяване. Поради това работата се извършва поетапно при спазване на необходимите технологични изисквания.

Финансирането на тези проекти

Финансирането на разглежданите обекти е осигурено по линия на Приложение № 3, което в момента е Постановление № 103 на Министерския съвет. Няма забавяне на плащанията, като за всички обекти, по които в момента се работи на територията на общината, са постъпили авансови плащания.

Община Плевен извършва регулярни проверки на изпълнението на ремонтните дейности. При установени нарушения и неспазване на договорните срокове се налагат санкции. Като пример Христо Кочев посочи санкцията в размер на 160 000 евро, наложена на изпълнителя на ремонта на зала „Спартак“ за забавяне на изпълнението. Санкции ще бъдат налагани и при неспазване на договорените срокове, както и при установено некачествено изпълнение на строително-ремонтните дейности.