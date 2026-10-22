Плевен получи като дарение специализиран мобилен пункт за кръводаряване

Нов специализиран мобилен пункт за кръводаряване на стойност близо 100 000 евро вече е на разположение на Районния център по трансфузионна хематология (РЦТХ) – Плевен. Той е дарение от Сдружение „Аз Вярвам и Помагам“ и ще даде възможност на медицинските екипи да достигат до повече доброволни кръводарители в Плевен и региона. Хората, които стоят зад този жест на подкрепа, са Владислав Николов и неговата съпруга Антония Антонова – техните имена от години се свързват с благотворителната дейност на Сдружение „Аз Вярвам и Помагам“. Днес двамата пристигнаха лично в Плевен, за да предадат дарението на екипа на РЦТХ.

Официалното предаване на специализираното превозно средство се състоя в присъствието на представители на държавната и местната власт, здравни институции, партньори, съмишленици и медии. От името на Община Плевен и Общинския съвет на събитието присъстваха кметът д-р Валентин Христов, председателят на Общинския съвет доц. д-р Иван Малкодански и д-р Калин Поповски – общински съветник и председател на Постоянната комисия по обществен ред и сигурност. Сред гостите бяха още народният представител д-р Антонио Василев, д-р Красимира Терзиева – директор на Националния център по трансфузионна хематология, представители на здравни институции, партньори и приятели. Водосвет за здраве и успех отслужи отец Милен от православния храм „Св. Параскева“.

Владислав Николов символично предаде ключа на специализираното превозно средство на директора на РЦТХ – Плевен, д-р Анелия Цочева. Тя изрази благодарност към дарителите за благородния жест и подчерта, че новият мобилен пункт ще помогне на медицинските екипи да достигат до хора, които желаят да дарят кръв, но живеят или работят далеч от кръвния център.

Новият мобилен пункт е оборудван със съвременна медицинска апаратура, която позволява провеждането на изнесени кръводарителски акции на различни места. Така достъпът до доброволно кръводаряване ще бъде улеснен, а възможностите на РЦТХ – Плевен да привлича нови дарители ще се разширят.

Символично начало на дейността на пункта постави 18-годишната Елина Пресолска, която дари кръв за първи път.

Сдружение „Аз Вярвам и Помагам“ е създадено през 2015 г. във Варна и години наред реализира благотворителни инициативи в подкрепа на здравеопазването в България. До момента организацията е дарила над 30 медицински изделия и специализирани съоръжения, сред които детски и неонатални линейки, кувьози, мобилни пунктове за кръводаряване и медицинска апаратура на обща стойност над 750 000 евро. Дарението за Плевен е още една важна стъпка към разширяването на възможностите за мобилно кръводаряване и подкрепа за здравната система в страната.