Окончателни резултати в Пловдив - град: Борисов е трети

20 април 2026, 11:07 часа
На 100% са обработени резултатите в 16-ти многомандатен избирателен район - Пловдив град, става ясно от справка на сайта на ЦИК към 10.00 часа. В района партиите и коалициите се състезаваха за 12 мандата в следващото Народно събрание. Тяхното разпределение зависи от представянето на вота, който се проведе в неделя, 19 април 2026 година. В района се очерта своебразна лидерска битка.  

Резултатите

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е трети в Пловдив-град, като той е получил 13.151%, или 20 095 гласа. Повече от него е получил лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев, за чиято листа са гласували 16.403%, или 25 064 души. 

Победителят във вота е "Прогресивна България", чийто водач е Владимир Николов. Неговият резуртат е 46.276%, или 70 711 гласа. 

"Възраждане" са получили 4.672%, или 7 139 гласа, а "Сияние" 4.245%, или 6 487 гласа. 

Резултатите в страната към момента

Пет формации запазват място в 52-ото Народно събрание и при по-висок процент обработени протоколи, показват актуализираните данни на ЦИК към 10:00 ч. при 91.68% обработени протоколи. Лидерът остава без конкуренция. "Прогресивна България" (ПБ) на Румен Радев продължава да води убедително с 44.691% и 1 319 452 гласа. При тази подкрепа формацията уверено върви към самостоятелно мнозинство, като въпросът остава единствено колко над 121 депутати ще достигне. ОЩЕ: Обрат за второто място при 91.68% обработени протоколи, Пеевски дръпна на "Възраждане"

Деница Китанова Отговорен редактор
Още от Пловдив
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес