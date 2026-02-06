Скоро и блок № 208 в пловдивския квартал „Тракия“ с обновен облик

Продължава изпълнението на проекта за енергийно обновяване на многофамилните жилища в Пловдив. При поредната си проверка зам.-кметът по строителство Хакъ Сакъбов се увери, че с добри темпове напредва санирането и на входове „А“, „Б“ и „В“ в блок № 208 в район „Тракия“.

„Основната ни цел е чрез тази програма да осигурим по-добри условия за живот на гражданите и значително да намалим разходите им за енергия“, припомни зам.-кметът.

В рамките на проекта за блок № 208 ще бъдат реализирани мерки за топлинно изолиране на външните стени на сградата, подовете и покрива, както и подмяна на дограмата. Предвидени са и мерки по системите за осветление с цел повишаване на енергийната ефективност на сградата.

Общата стойност на инвестицията възлиза на 1 723 174,81 лв., представляващи 100 % безвъзмездна финансова подкрепа по Механизма за възстановяване и устойчивост. Крайният срок за изпълнение е 30 юни 2026 г.