След разпален дебат: Пловдив ще има зони за ниски емисии за движение на автомобили

С 40 гласа „за“ Общинският съвет прие наредбата, която въвежда зони с ниски емисии през есенно-зимния сезон в Пловдив. Новите правила за движение на автомобили ще са в сила от 2026 г. и щe важат от 1 октомври до 30 април всяка година.

„Приемането на зоните с ниски емисии е решение с визия за здравето на пловдивчани и бъдещето на Пловдив, което ще намали замърсяването на въздуха и ще допринесе за облекчаване на трафика“, коментира заместник-кметът по екология и здравеопазване Иван Стоянов. Той допълни, че се надява все повече жители на града на тепетата да се възползват от предимствата на екологични средства за придвижване.

По думите му ще има две зони – малък ринг, който се въвежда от 1 октомври 2026 г. и голям, който се въвежда от 1 октомври 2028 г.

Малкият ринг ще обхваща зоната, заключена между булевардите „Руски“, „Цар Борис III Обединител“, „Христо Ботев“ и „Шести септември“, а големият - тази между „България“, „Източен“, „Христо Ботев“ и „Копривщица“.

Шофьорите ще бъдат информирани със статични и електронни табла на български и английски език, а контролът ще се осъществява чрез видеонаблюдение и автоматизирани системи, като нарушителите подлежат на санкции, съгласно Закона за чистотата на атмосферния въздух.

От 1 октомври 2027 г. се забранява изгарянето на дърва и въглища в печките за отопление в целия град. Целта е домакинствата да преминат към уреди, отговарящи на екологичните норми, като пелети, брикети от биомаса и други нискоемисионни решения. Заместник-кметът припомни, че Община Пловдив има програми, които подменят печките с твърдо гориво с климатици, термопомпи, фотоволтаици и др.

Собственици, наематели или ползватели на жилища в обхвата на зоните ще разполагат с пропуск за едно превозно средство на жилище, след представяне на документи, включително талон за валиден годишен технически преглед. Пропуските ще се издават за срок до една година и ще се вписват в електронна база данни на Общината.

Иван Стоянов отбеляза че до края на годината предстои Община Пловдив да обяви всички обществени поръчки за избор на изпълнител за разработване на софтуерна програма и изработване на знаци и сигнализации, които ще указват зоните, за да знаят пловдивчани къде да паркират автомобилите си.

Заместник-кметът изтъкна, че ще има буферни паркинги. По думите му задачата на експертите, които разработват Генералния план за движение, е да обособят места за нови паркинги и да се посочат в Наредбата за зоните с ниски емисии.