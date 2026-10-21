Войната в Иран:

"Активният неутралитет" в главата на Волгин: Ако заемем страната на Москва, Киев ще ни удари

21 октомври 2026, 8:19 часа 1126 прочитания 1 коментар
Снимка: Европейски парламент
"Активният неутралитет" в главата на Волгин: Ако заемем страната на Москва, Киев ще ни удари

Кандидатът за вицепрезидент на проруската партия "Възраждане" Петър Волгин обясни в сутрешния блок на бТВ какво разбира под "активен неутралитет". Според него, ако заемем страната на Москва - Киев може да ни удари, и обратното. Петър Волгин каза и друго странно твърдение в контекста на войната в Украйна, а именно, че "Русия иска да има сигурност в близките държави около нея". 

Нямало значение чии са ударите в Черно море

В контекста на това какви са ударите в Черно море, Волгин коментира, че общо взето няма значение.

"Ето тук удари Москва, ето тук удари Киев. Едното е неприемливо, и другото е неприемливо. И какво от това?", попита той. Според него трябва да се работи за това войната да свърши много по-бързо. 

"Че ще заклеймим Москва или Киев, от това войната няма да спре", коментира още той. ОЩЕ: НАТО разполага допълнителни средства за наблюдение и разузнаване в Черно море

Кой е виновен за войната в Украйна?

Според него виновен за войната в Украйна е бившият премиер на Великобритания Борис Джонсън, който казал на украинския президент Володимир Зеленски да не подписва проектодоговора от Истанбул (Волгин го нарича "Истанбулски споразумения"), което довело до войната в Украйна. ОЩЕ:

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Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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