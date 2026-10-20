Кабинетът "Радев":

Вигенин: Черно море не бива да стане нова военна зона

20 октомври 2026, 15:57 часа 2448 прочитания 0 коментара
Снимка: Прогресивен алианс на социалистите и демократите
Вигенин: Черно море не бива да стане нова военна зона

"Войната на Русия срещу Украйна стигна до нашия бряг. Системно се атакуват цивилни кораби, невинни моряци губят живота си. Не трябва да позволим конфликтът да погълне Черно море и да го превърне в нова военна зона." Това заяви българският евродепутат Кристиан Вигенин по време на днешните разисквания в Европейския парламент в Страсбург. Дебатът беше посветен на нападенията срещу кораби в Черно море, които застрашават човешкия живот, регионалната сигурност и доставките на храни. Резолюцията на Европейския парламент по темата ще бъде гласувана в четвъртък, 22 октомври.

"Нужни са незабавни и координирани европейски мерки, като засилено морско и сателитно наблюдение, системи за ранно предупреждение и противодействие на дронове, ефективна защита на търговските кораби и техните екипажи", настоя Вигенин.

По думите му трябва да бъде ускорено създаването на Центъра за морска сигурност във Варна с европейска подкрепа. Тази позиция беше подкрепена и от върховния представител по външна политика Кая Калас, която посочи съвместния българо-румънски център като важна част от европейските способности за наблюдение и ранно откриване на заплахи в Черно море.

"Трябва да укрепваме отбраната си. Но нека не се заблуждаваме - сигурността няма да дойде само с повече оръжия. Необходими са и дипломатически и политически действия за прекратяване на нападенията срещу цивилното корабоплаване и за спиране на войната. Българският президент Илияна Йотова неведнъж е поставяла този въпрос. Днес най-после чух необходимостта от дипломатически усилия и от г-жа Калас", изтъкна евродепутатът.

Вигенин заяви, че извършителите на атаките трябва да бъдат установени и да понесат отговорност, но предупреди, че наказанието само по себе си няма да върне загиналите: "Ще търсим виновните. Но това няма да върне моряците, които загубиха живота си. Няма да върне и стотиците хиляди мъже, които никога повече няма да прегърнат близките си. Няма да утеши майките, които ще плачат до края на дните си и в Русия, и в Украйна. Стига смърт. Стига разрушения. Време е да положим истински усилия да спрем тази война."

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Кристиян Вигенин Кристиан Вигенин Прогресивен алианс на социалистите и демократите
Яна Баярова
Яна Баярова Редактор
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