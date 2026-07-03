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"Анормално": Бойко Станкушев с призив да се разкрият всички, пътували с Пеевски

03 юли 2026, 8:24 часа 382 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
"Анормално": Бойко Станкушев с призив да се разкрият всички, пътували с Пеевски

Със сигурност е аморално. Човек, който заема такава позиция, има други отговорности и трябва да се съобразява с абсолютна рамка, в която се намира. Така журналистът Бойко Станкушев, който е и директор на Антикорупционния фонд, коментира информацията, изнесена от вътрешния министър Иван Демерджиев, че санкционираният за корупция от САЩ и Великобритания Делян Пеевски "227 пъти за осем години е излитал от летището в София, като с него са летели 81 души, сред които конституционният съдия Десислава Атанасова".

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Станкушев призова министъра на вътрешните работи да оповести всички 81 пътници, които са пътували с лидера на ДПС – Ново начало. Според него Пеевски не е очаквал, че някога ще се задават тези въпроси.

По думите му "има договорка в кулоарите на парламента Атанасова да бъде махната, за да бъде сложен на нейно място човек на парламентарното мнозинство, който е чистичък, неопетнен, но пак ще слуша и ще служи".

Адвокатът от "Правосъдие за всеки" Емил Георгиев каза от своя страна, че ако самата Десислава Атанасова не си подаде оставката, няма механизъм или правила, по които да бъде отстранена.

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Пътувания Дубай Десислава Атанасова Делян Пеевски Иван Демерджиев Бойко Станкушев
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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