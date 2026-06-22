Антон Кутев: Съдебната реформа тепърва предстои, до момента гледахме спешните мерки

„Надявах се да свършим повече неща в първия един месец, но в същото време има няколко неща, които са важни. Първото е, че променихме изцяло начина, по който работи парламента. Вече има други стандарти, няма груб език. Това смятам, че е заслуга на нашата парламентарна група“. Това каза в „Лице в лице“ по bTV депутатът от „Прогресивна България“ Антон Кутев.

„Искаше ми се действията да са много по-решителни, но се опитваме да изпипваме нещата и да сме сигурни, че това, което правим, наистина си струва“, каза още той. „Започваме със съдебната реформа, която тепърва предстои. Това, което гледаме до момента в Закона за съдебната власт, са спешните мерки, а не реалната промяна“, обясни Кутев.

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Той изрази надежда изборът на нов Висш съдебен съвет (ВСС) да започна в началото на юли. „Идеята беше до началото на лятната ваканция на магистратите да е избран ВСС. Много се надявам това да се случи“, каза Кутев.

„За мен важният процес, който трябва да се случи, е да не се окаже, че определени хора, които досега имаха безспорни влияния върху съдебната система, ще използват същите влияния и сега. Тези, които са готови да раздават стотици милиони, за да управляват съдебната система, не са станали по-малко бедни към днешна дата и вероятно са готови да дават същите пари“, смята Антон Кутев.

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По думите му е важно ВСС да бъде сменен така, че да доведе до работеща прокуратура. „Случаят с Божков навремето показа нещо ясно – колкото и да си богат и да се мислиш за силен, държавата тръгне ли срещу теб с всичките си средства, нямаш никакъв шанс. Първо, това означава, че държавата, ако тръгне да си върши работата, никой не може да издържи. И второ – че държавата не бива да се използва за мръсни поръчки“, заяви депутатът от „Прогресивна България“.

„Със съдебната реформа трябва да гарантираме, че държавата ще тръгне с цялата си власт срещу организираната престъпност и че няма да го прави срещу политическия враг, а срещу бандитите“, заяви още Кутев.

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