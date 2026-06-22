Кабинетът "Радев":

Антон Кутев: Съдебната реформа тепърва предстои, до момента гледахме спешните мерки

22 юни 2026, 18:49 часа 362 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Антон Кутев: Съдебната реформа тепърва предстои, до момента гледахме спешните мерки

„Надявах се да свършим повече неща в първия един месец, но в същото време има няколко неща, които са важни. Първото е, че променихме изцяло начина, по който работи парламента. Вече има други стандарти, няма груб език. Това смятам, че е заслуга на нашата парламентарна група“. Това каза в „Лице в лице“ по bTV депутатът от „Прогресивна България“ Антон Кутев.

„Искаше ми се действията да са много по-решителни, но се опитваме да изпипваме нещата и да сме сигурни, че това, което правим, наистина си струва“, каза още той. „Започваме със съдебната реформа, която тепърва предстои. Това, което гледаме до момента в Закона за съдебната власт, са спешните мерки, а не реалната промяна“, обясни Кутев.

Още: Законопроекти на килограм: Кутев обясни целта на новия правилник (ВИДЕО)

Той изрази надежда изборът на нов Висш съдебен съвет (ВСС) да започна в началото на юли. „Идеята беше до началото на лятната ваканция на магистратите да е избран ВСС. Много се надявам това да се случи“, каза Кутев.

„За мен важният процес, който трябва да се случи, е да не се окаже, че определени хора, които досега имаха безспорни влияния върху съдебната система, ще използват същите влияния и сега. Тези, които са готови да раздават стотици милиони, за да управляват съдебната система, не са станали по-малко бедни към днешна дата и вероятно са готови да дават същите пари“, смята Антон Кутев.

Още: Една конвенционална военна сила не може да победи ядрена военна сила: Антон Кутев категоричен, че Украйна не може да бие Русия

По думите му е важно ВСС да бъде сменен така, че да доведе до работеща прокуратура. „Случаят с Божков навремето показа нещо ясно – колкото и да си богат и да се мислиш за силен, държавата тръгне ли срещу теб с всичките си средства, нямаш никакъв шанс. Първо, това означава, че държавата, ако тръгне да си върши работата, никой не може да издържи. И второ – че държавата не бива да се използва за мръсни поръчки“, заяви депутатът от „Прогресивна България“.

„Със съдебната реформа трябва да гарантираме, че държавата ще тръгне с цялата си власт срещу организираната престъпност и че няма да го прави срещу политическия враг, а срещу бандитите“, заяви още Кутев.

Още: Антон Кутев: Искаме да създадем механизъм, с който да преборим вътрешната спекула

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ВСС Антон Кутев парламент Прогресивна България
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес