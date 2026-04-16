Асен Василев в Сливен: Радев не е нов – управлява с 8 правителства, икономическата му програма е рецепта за обедняване

„Важно е да не се подлъжем по уж новия, управлявал два пъти повече от нас, Румен Радев. Защото това, което той предлага като икономическа програма, е по-зле от това, което ГЕРБ предлагаше. И това се видя на дебата „Извън ефир“. За първи път си казаха от екипа на Радев какво имат намерение да правят, което въобще не е добре за българските семейства, нито е добре за българската индустрия“. Това каза Асен Василев пред препълнената зала в Сливен, където вчера се срещна с граждани заедно с представители на листата на ПП-ДБ за Сливен с водач Татяна Султанова.

Асен Василев попита сливналии: „Колко от Вас са чували, че Румен Радев е нов и трябва да му дадем шанс?“ и „Колко от вас са чували, че ние от ПП сме управлявали през последните 5 години?“ Залата се изпълни с вдигнати ръце и на двата въпроса. „Това е може би най-интересната лъжа в кампанията. ПП имаше 2 правителства, които са управлявали общо 540 дни. През последните 5 г. Радев имаше 8 правителства, управлявали 920 дни. Та въпросът ми е: толкова ли е нов Радев, или не чак толкова?“, попита лидерът на „Продължаваме Промяната“.

Според бившия финансов министър хората не трябва да се подлъгват по уж новия Радев. „Защото това, което той предлага като икономическа програма, е по-зле от това, което ГЕРБ предлагаше. И те затова бягаха от дебат, защото на дебата това се видя. За първи път си казаха те всъщност какво имат намерение да правят. И то въобще, ама въобще не е добре за българските семейства, нито е добре за българската индустрия“, обясни Асен Василев.

„ГЕРБ са ясни – те в идваща икономическа криза покрай войната в Иран предлагат отново тяхната любима рецепта – постна пица. „Разбирайте вие да сте на постна пица, а ББР ще я заредят с 4 милиарда“, обясни Асен Василев. Той разказа, че изпратеният от Радев на дебата в „Извън ефир“ Проданов предложил нещо по-потресаващо – постна пица, но не за всички – помощи за някои, таргетирани само за най-бедните. Попитахме кои са най-бедните. Каза помощите за горива трябва да се дадат на тези, които нямат коли, защото хората с коли са богати. После каза, ама те и някои, дето имат коли, може би не са богати. И на тях ще дадем, но как ще ги разделят, не е ясно. И това за мен е рецептата към най-бързото обедняване, което може да се случи в държавата – по-бързо и от по времето на ГЕРБ“, обобщи Асен Василев.

Лидерът на ПП направи паралел с Унгария, където хората, обеднели заради политиките на премиера Виктор Орбан, го свалиха от власт с рекордна избирателна активност. „Ако и у нас в неделя излязат да гласуват 80% от българите, Борисов и Пеевски са приключили. Паднат ли под 80 депутати, бухалката им, главният прокурор, ще бъде сменена и са приключили“, каза Асен Василев. И насочи темата към най-важния въпрос – икономиката на страната и доходите на българите.

Бившият финансов министър припомни, че през 2022 г., когато заради войната в Украйна цените тръгнаха нагоре, кабинетът на ПП вдигна пенсиите два пъти през годината – през юли и през октомври, за да изпреварят ръста на инфлацията. Тогава нямаше пенсионер под линията на бедност. През 2025 г. предложеният бюджет от ГЕРБ, ДПС, ИТН и с БСП социален министър пак върнаха 1 милион човека под линията на бедност.

„Ние сложихме таван на цената на електроенергията за всички бизнеси – от фризьорския салон, пицарията, до най-големите заводи, за да останат пари в бизнесите, да могат да вдигнат заплатите. Вдигнаха се данъчните облекчения за семейства от 20 лева на 600 лева за един ден. Станаха безплатни детските градини. Родителите на деца от 2, 3 и 4 клас получиха еднократни помощи в началото на учебната година. Градският транспорт за деца до 14 г. стана безплатен. Всичко това са облекчения и пари, които се връщат от вашите данъци обратно във вашия джоб“, обобщи Асен Василев.

Той припомни, че по време на кабинетите „Петков“ и „Денков“ опонентите от ГЕРБ и ДПС обясняваха, че това е лоша политика. „Знаете ли защо? Защото когато тези пари се върнат обратно при вас като данъчни облекчения, като по-високи пенсии, като по-високи заплати, никой не може да ви ги открадне. А ако тези пари отидат в Българския енергиен холдинг, в Българската банка за развитие например – те имат пари да си харчат“, каза още Асен Василев.

Лидерът на ПП обясни, че оттук идва целият сблъсък. „Затова станаха протести, затова излязоха всички хора по улиците, защото писна ни и на нас, и на вас да ни бъркат в джоба и да ни казват „няма пари“ и трябва да се стискаме, и в кризата да дадем на някои, дето са най-зле, пък всички други са много добре или цъфнали, вързали и нищо няма да отиде при тях“, припомни той.

Асен Василев отбеляза още, че от ПП-ДБ многократно предлагат НЗОК да праща SMS на всеки българин, когато се подготвя плащане за негово лечение, изследване или лекарства и човекът да има опции да отговори – дали наистина си е правил изследвания, или Здравната каса ще плаща, но от болницата вече са го накарали да плати за същото.

Също така лидерът на ПП посочи, че партията предлага майчинските да се получават в пълен размер, даже когато майката се върне на работа преди втората година. „За студенти, за пенсионери, за ученици държавата плаща здравните осигуровки. Нормално е и жената, когато е в отпуск по майчинство, пак държавата да ги поеме“, каза още бившият финансов министър.

„Ще настояваме да има здравни пътеки без доплащане, както и частните болници също да правят публични търгове за лекарства, които се плащат от НЗОК. Вчера излезе здравното министерство и обяви 100 пъти разлика в цената на едно лекарство за различни лечебни заведения. Значи едната болница купува лекарство за 1 лев, другата – същото лекарство за 100 лева. Това само да се спре е достатъчно, за да се вдигнат заплатите на младите лекари, на медицинските сестри“, каза още Асен Василев.

Той припомни и искането на ПП-ДБ да се въведе пълна забрана за реклама на хазартни игри в населените места. „Всички градове и села изглеждат като Лас Вегас. Всяка втора табела, всеки втори плакат е реклама на хазарт. Предлагали сме да се забрани в градовете и селата реклама на хазарт. По официалните данни от НАП 1 милиард евро от джоба на българските семейства са отишли като печалба в хазартните компании през миналата година. Това трябва да спре и да се забранят тези реклами“, каза още лидерът на „Промяната“.

Лидерът на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев призова от Сливен българите да излязат и да гласуват на 19 април – с мисъл коя партия какво полезно предлага за българските семейства и за родната индустрия. „Имаме уникален шанс от 2009 г. насам – ГЕРБ и ДПС да имат общо под 80 депутати. Но за целта просто трябва да излезете да гласувате.“

Татяна Султанова обобщи, че няма как да се решат местните проблеми, без ПП да има и силна национална подкрепа.