Играй за СПА уикенд за двама с Kaufland и P&G

Кампанията продължава до 1 ноември

СПА уикенд за двама в петзвезден хотел Therme в с. Баня очаква двама късметлии с новата кампания на Kaufland България и P&G. В рамките на инициативата клиентите имат шанс да спечелят и един от два смарт телевизора 55 инча или един от 40 ваучера за пазаруване в Kaufland на стойност 50 евро.

За да участват в томболата е необходимо до 1 ноември да закупят продукти на P&G от магазините на ритейлъра на стойност минимум 14,99 евро, да запазят касовия си бон и да го регистрират на pgonlinepromos.bg. Кампанията е валидна във всички магазини на Kaufland в страната.

В играта участват продукти от популярни марки като Ariel, Lenor, Fairy, Mr. Proper, Swiffer, Safeguard, Naturella, Discreet, Always, Gillette, Pampers, Head & Shoulders, Pantene, Old Spice и Oral-B.



Повече информация за кампанията може да бъде намерена тук: