Атанас Славов: Това са избори между застоя, популизма и работата в обществен интерес

Това ще са избори между статуквото на застоя, от друга страна – популизма на новите спасители, а от трета - работата, която трябва да бъде свършена в обществен интерес. Това заяви доц. д-р Атанас Славов, бивш правосъден министър и водач на листата на “Продължаваме Промяната - Демократична България” в 26 МИР София-област.

“Всички избори са важни, но тези са особени за важни. Тези избори са избор между завладяната държава, която беше свалена от власт от многохилядни протести, и европейска, правова, модерна България, която всички ние заслужаваме като граждани”, заяви Славов в дебат по Нова

телевизия.

Според него постигането на целите не става с лозунги, а през конкретни битки, конкретни решения, отстояване на позиции, дори коалиции, когато се налагат и са в обществен интерес. “Тези избори са дали България ще бъде в центъра на Европа или ще остане в периферията, и то при положение, че постигнахме национални приоритети от години, за които винаги сме се борили като Шенген и Еврозона”, добави той. Той припомни, че ПП-ДБ е наследник на традиции, които наричаме демократична десница, която допринесе за това България от изостанала социалистическа страна да бъде сред първите.

Атанас Славов наблегна на факта, че трябва да се върне доверието на българските граждани в институциите и правосъдието. “Необходимо е да променим законите и институциите така, че всеки да вярва в съществуването на един закон за всички, че имаме равни права и равни възможности в едно по-открито и по-свободно общество. Това е големият залог - да продължим напред, да се развиваме като силна България в силна Европа и институции, които да работят в полза на гражданите, а не за политико-олигархични лобита”, добави той.

Според него българските граждани извеждат един от основните проблеми на държавата липса на справедливост и корупцията заради нереализираните промени в съдебните закони, включително и отменените текстове от промените в Конституцията. Той припомни, че в изминалия парламент ПП-ДБ внесе редица законопроекти за изменение на Закона за съдебната власт, Наказателна кодекс и НПК, но мнозинството дори не ги разгледа.

“Няма как да има справедливост, ако институциите не работят. Също така ако има произвол в прокуратурата и нелегитимен главен прокурор, който претендира да изпълнява своите функции в разрез със закона. Това са ключови за нашето общество въпроси и ние трябва да отговорим

законодателно, за да може да се занимаваме с политика, а не с криминалистичен анализ по време на изборите”, каза той.