Атанас Зафиров: Социалните придобивки ще бъдат запазени (ВИДЕО)

"Социалните права ще бъдат запазени. Това сме го говорили и на заседанието, което проведохме и с лидерите на другите партии, участващи в съвместното управение. Нещо повече, новата процедура, която се отваря сега, дава допълнителен шанс част от нещата, които не успяхме да договорим в стария бюджет, да намерят място в този", каза вицепремиерът и лидер на БСП Атанас Зафиров в изявление и в отговор на въпрос защо БСП няма да се изтегли от управлението.

Думите му дойдоха и след брифинг на Съвета за съвместно управление, на който стана ясно, че бюджетната процедура ще бъде внесена отново, като премиерът гарантира, че социалните плащания и парите за българските общини ще бъдат запазени. Именно тяхното евентуално отпадане беше червена линия за БСП. С други думи - тя не е премината.

Какво точно каза Зафиров миналата седмица?

На брифинг миналата седмица Зафиров каза, че ако социалните придобивки на хората в бюджета, както и парите за общините отпаднат от финансите за следващата година, това е червена линия за БСП и че социалистите биха преосмислили участието си във властта.

Социалистите изразиха безпокойство от отлагането на бюджетната процедура и отчетоха риска да влезем в 2026 г. без редовен бюджет, защото това също създава риск договорените социалните политики да отпаднат при това положение. ОЩЕ: "Това е нашата червена линия": БСП настоява за социалните придобивки в бюджета, иначе напуска властта (ВИДЕО)