Атанасов вика Митов и главния секретар на МВР в парламента (ВИДЕО)

"За днес в 14.30 часа е насрочено първото за сезона заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред. В предложения дневен ред от председателя на комисията Маноил Манев няма предложена точка за блиц-контрол с министъра на вътрешните работи. В тази връзка внесохме искане за точка от дневния ред да бъде изслушан вътрешният министър, но заедно с него и главният секретар на вътрешните работи, за да могат да бъдат изяснени всички детайли от оперативна гледна точка за така наречения инцидент в Русе", обяви пред медиите лидерът на ДСБ Атанас Атанасов в контекста на случая с пребития от младежи полицейски началник и изтеклите записи от спречкването.

Той обясни, че от ДСБ искат да бъде изслушан и главният секретар на МВР, защото според закона той отговаря за цялостната оперативна дейност на министерството и всички областни директори на МВР са му пряко подчинени. ОЩЕ: "Неформален кръг, начело с Пеевски": Божанов за контрола над МВР (ВИДЕО)

Въпросите към МВР

Атанасов коментира, че министърът на вътрешните работи по закон май не отговаря за нищо, докато главният секретар отговаря за всичко.

Лидерът на ДСБ иска да разбере от главния серкетар кой е подал сигнала в дежурната част в ОДМВР - Русе, кой е изпратил патрулите на място, след като са били там и след това са се оттеглили какви действия са предприети, както и защо 4-5 часа по-късно са извършени арести.

Руските дронове в Полша

Атанасов коментира и навлизането на руски дронове в Полша по време на атака срещу Украйна, като прогнозира, че провокациите от страна на Русия ще продължат.

"Източноевропейските страни, които са членки на НАТО и ЕС трябва много внимателно да следят оперативната обстановка и да се реагира на държавно ниво", посочи Атанасов. ОЩЕ: "България е по-заплашена от Полша": Ивайло Мирчев за руските дронове (ВИДЕО)