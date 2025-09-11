Войната в Украйна:

"България е по-заплашена от Полша": Ивайло Мирчев за руските дронове (ВИДЕО)

"България е по-заплашена, отколкото Полша, тъй като много по-лесно руски дронове може да достигнат до страната ни, което означава, че трябва да спрем да си мислим, че този конфликт е далеч от нас, че не може да стигне до нас", каза един от лидерите на "Да, България" Ивайло Мирчев пред медиите в парламента във връзка с нахлуването на руски дронове във въздушното пространство на Полша по време на атака срещу Украйна. Според него случилото се е изключително опасно и става въпрос за умишлено провокирани от Путин и Русия действия.

"Трябва да спрем да си мислим, че Путин е един добър русичък руснак, който обича българите. Напротив, той има много ясни цели и трябва да се вземем в ръце и да разберем, че Европа трябва да противостои на руската агресия и да помага по всякакъв начин на Украйна", смята още Мирчев. 

 

Готовността на България

Вчера министърът на отбраната на България Атанас Запрянов обяви, че НАТО взема съответните мерки и мерките са категорични.

"Ще бъде използвана военна сила срещу подобни летателни апарати. Те ще бъдат сваляни. Ние също наблюдаваме нашето въздушно пространство и имаме готовност за реакция с наши сили и със сили на съюзниците", каза той пред журналисти. ОЩЕ НАТО ще използва военна сила срещу руските дронове: България също е готова да реагира

Полша задейства член 4 от НАТО

Припомняме, че Варшава вече задейства член 4 от Северноатлантическия договор. Чл. 4 от Северноатлантическия договор гласи, че страните по Договора ще се консултират съвместно всеки път, когато по мнение на някоя от тях е възникнала заплаха за териториалната цялост, политическата независимост или сигурността на която и да е от тях. ОЩЕ: Полша активира чл. 4 от Северноатлантическия договор: Какво означава това?

