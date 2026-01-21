Бачев отново скри причината за скандалното уволнение на Антония Ковачева и замълча за ключови въпроси

Антония Ковачева е била освободена като директор на Българската национална филмотека (БНФ) поради придобиване на право на пенсия и осигурителен стаж за възраст. Това подчертава министърът на културата в оставка Мариан Бачев в отговор на парламентарен въпрос по процедурата на парламентарния контрол на депутата от "Продължаваме промяната - Демократична България" Даниел Лорер, показа справка на Actualno.com.

Това, което Бачев не е уточнил обаче, е фактът, че Ковачева е в пенсионна възраст от немалко години. Както Actualno.com първи съобщихме, освобождаването й от поста в БНФ се случи в напълно неподходящ момент, без адекватни доводи и без назначен конкурс. Договорът на Ковачева е "до провеждане на конкурс", а такъв не е обявен от Министерството на културата. Основните притеснения на служителите на БНФ, а и на филмовата общност у нас бяха, че не е редно да се извършват промени на ключови позиции от правителство, което е в оставка, особено в държавни културни институти с национално значение, каквато е Българската национална филмотека.

В писмото си Бачев уточнява, че впоследствие Ковачева е била върната на работа с цел "осигуряване на стабилност и спокойна атмосфера на работа на екипа". Това се е случило с негова заповед, макар по информация на Actualno.com това да не се е случило с неговото съгласие и одобрение.

Припомняме, че решението за връщане на Антония Ковачева на поста директор на Българската национална филмотека бе взето след силна реакция от филмовата общност у нас, която се възпротиви на действията на Бачев. "Като отчита обществената чувствителност, становището на професионалната кинообщност и предстоящото провеждане на конкурс за избор на ръководство на Българската национална филмотека (БНФ), Министерството на културата отменя заповедта за прекратяване трудовото правоотношение на Антония Ковачева като директор на БНФ", се казва в официалното съобщение.

Скандалното отстраняване от поста

В отворено писмо от служителите на БНФ се обърна внимание на това, че аргументът за навършена пенсионна възраст е формален, тъй като Ковачева е придобила право на пенсия преди повече от пет години, без това да е било пречка за назначаването ѝ досега. Според тях използването му в настоящия момент създава впечатление за предлог за отстраняване на утвърден професионалист.

Отвореното писмо предупреждаваше и за реална заплаха за текущите проекти на Филмотеката, включително тези по Плана за възстановяване и устойчивост. Според служителите внезапната смяна на ръководството може да застраши приемствеността, ежедневната работа и навременното изпълнение на европейските проекти в критичен момент.

Към недоволството се присъединиха още от Съюза на артистите в България, Съюза на българските филмови дейци, множество творци, журналисти и доказани специалисти в различни сфери, за които подобен ход на Министерството на културата точно в този нестабилен политически момент за страната ни е повече от съмнителен.

