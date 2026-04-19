Баща и близка на кандидат-депутат арестувани за купуване на гласове в Буковлък (ВИДЕО)

Напрежението в плевенското село Буковлък прерасна в полицейска акция и арести в разгара на изборния ден, на фона на съмнения за търговия с гласове и стари конфликти около изборния процес. Най-малко двама души са задържани - 70-годишният баща на Методи Петков, известен с предишни случаи на изборни нарушения, както и жена, определяна като негова близка. Според информация, разпространена в социалните мрежи, причината за полицейските действия е подозрение за купуване на гласове. От публикувано видео се вижда как жената е изведена от дома си с белезници.

Самият Петков реагира с видео в социалните мрежи, записано пред районното управление в Плевен. В него той заявява: "Като не може да се справите с мен, защо задържате баща ми на 70 години, бе". По думите му възрастният мъж първоначално е бил извикан да подпише предупредителен протокол, но впоследствие е задържан за 24 часа. Петков твърди още, че не е наясно защо полицията е в дома му и обвинява органите на реда в натиск срещу семейството му.

Случаят се заплита допълнително заради политическия контекст. Синът на Методи Петков е кандидат за народен представител и заема второ място в партийна листа, което му дава имунитет. По информация от разпространените видеа, и самият Петков, както и неговият син, се ползват с подобна защита като кандидати, макар и от различни партии.

Още от сутринта изборният ден в Буковлък преминава при повишено напрежение. Председател на секционна избирателна комисия публично предупреди, че ще прекрати гласуването, ако бъде използван език, различен от официалния, което предизвика остър спор с присъстващи в изборното помещение.

Ден преди вота селото беше посетено от вътрешния министър Емил Дечев, който проведе срещи с местни представители. По официална информация разговорите са били насочени към предотвратяване на изборни нарушения и подписване на предупредителни протоколи.

Името на Методи Петков не за първи път е свързано с изборни скандали. Той беше обект на разследване на "Антикорупционния фонд" през 2022 г., а още преди четири години, като председател на секционна комисия, влиза в конфликт с друг член, заявявайки: "Тук в Буковлък важат други правила."