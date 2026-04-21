"Без Радев ПП-ДБ щеше да има по-силен резултат": Анализ на "Мяра"

Ако Румен Радев не се беше явил на изборите, "Продължаваме промяната- Демократична България" щеше да получи повече подкрепа. Това мнение изрази политологът Светлин Тачев от социологическата агенция „Мяра” в ефира на Нова телевизия. Той обясни, че голяма част от гласовете на поколението "Z" са отишли при "Прогресивна България", а друга – при ПП-ДБ.

Данните показват, че Радев е активирал 13,8% от тези, които не са гласували или не са имали право да гласуват на изборите през 2024 г., 10,8% от гласувалите с "Не подкрепям никого" на миналия вот.

"Неговите избиратели идват от БСП, 16% от ПП-ДБ, 13% от ГЕРБ-СДС, както и процент от "Възраждане". ПП-ДБ също са активирали хора, които не са гласували на предишни избори”, посочи експерът.

Според него резултатът на "Прогресивна България" се дължи на нестабилността на управлението в последните години. "Българите търсят стабилност и затова Радев има нелеката задача да отговори на очакванията на хората", смята Тачев.

Политологът отбеляза, че Радев има възможността да управлява сам, а това не се е случвало от 2000 г.