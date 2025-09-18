Бивш шеф на НСБОП: Реформата в спецслужбите е заради отказа на президента да назначи шеф на ДАНС

Повод за реформата в спецслужбите е заради отказа на президента Румен Радев да назначи Деньо Денев за шеф на Държавна агенция „Национална сигурност“. Това заяви в „Лице в лице“ по bTV бившият директор на НСБОП о.р. ген. Кирил Радев. Припомняме, че по-рано днес на вътрешна комисия в парламента беше решено на първо четене председателите на ДАНС, Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавна агенция технически операции (ДАТО) да се избират от Народното събрание.

Още: Радев отказал да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС

„Това беше капката, която преля чашата на търпението на управляващите. Ролята на ДАНС в системата на държавното управление е изключително голяма. Липсата на титуляр, който да реализира политиката на правителството в сферата на националната сигурност означава, че има срив“, каза Радев.

По думите му тази служба не може да стои без ръководител, защото дава лош сигнал на международните ни партньори. Според него напрежението между държавния глава и правителството е много опасно. „Липсва взаимодействие между изпълнителната власт и президента. Това е причината да се стигне до тук. Аз лично допускам, че ще се стигне до отнемане на тези функции на президента – да назначава шефове на спец службите. Държавата има нужда от екипно управление“, допълни експертът.

Още: Управляващите бързат: Парламентът отнема правомощията на Радев за шефовете на службите

Генерал Радев напомни, че подобен опит за ограничаване на президентските правомощия е имало и по времето на Росен Плевнелиев. Тогава държавният глава категорично отказва да се съгласи с подобна промяна, за да се запази балансът между властите. „Президентът е държавният балансьор, той не принадлежи нито на законодателната, нито на изпълнителната власт. Ако се превърне в гумен печат, губим този баланс“, подчерта той.

Според него управляващите рискуват да станат жертва на собствените си действия. „Днешните управляващи могат да се окажат утрешни потърпевши. В държавата на парадоксите е напълно възможно утре да видим как политически фигури като Делян Пеевски концентрират още повече власт“, обясни той.

Още: Парламентът да избира шеф на ДАНС: Борисов е "за", пошегува се за Пеевски и 2013 (ВИДЕО)

Генералът определи като опасна тенденцията личните отношения и политическите сметки да блокират работата на службите. „Авторитетът на държавата се определя от отношението към специалните служби. Те са основният източник на информация за управлението. Ако останат без ръководство, рисковете за националната сигурност нарастват“, предупреди Радев.

Предстои дебатът в парламента, който ще покаже дали президентът ще загуби едно от ключовите си правомощия или управляващите ще търсят компромис за запазване на институционалния баланс.

Още: Спомени от 2013 г. и Пеевски: Управляващите взимат ДАНС от президента