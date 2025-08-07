Боян Юруков: Правителството излъга, че спира да продава държавни имоти - часове по-късно има нови търгове (КАРТА)

Блогърът и IT специалист Боян Юруков, който се занимава с отворени данни и осветли случая с търговете за държавни имоти с отпаднала необходимост, обвини в лъжа правителството на Росен Желязков. След като на 6 август кабинетът обяви, че дава на заден ход с продажбата на над 4400 обекта, докато програмата не бъде одобрена от парламента, Юруков обвини Министерски съвет и самия министър-председател, че отклоняват вниманието.

Нова "Лафка" на Пеевски, Таки ще гледа "кой къде се движи"

"Вчера Желязков се бил ядосал, че се обсъждат онези 4400 имота, и прати темата в парламента, за да отклони вниманието. Вероятно не иска да се говори как с милиони публични средства финансира нова Лафка на Пеевски, или че дава на Таки възможност да следи къде по пътищата се движи всеки в държавата", пише той във Facebook.

Правителството обяви, че ще предложи Програмата за упражняване правата върху имоти – държавна собственост, и върху имоти – собственост на държавни публични предприятия, да бъде одобрена от Народното събрание. Това ставало заради "поредните политически спекулации". Кабинетът ще предложи на народните представители да приемат решение, с което да не се извършват продажби на държавни имоти по Програмата до нейното одобрение от парламента, гласеше още прессъобщението на Министерски съвет.

Според Боян Юруков обаче търговете нито са "спекулации", нито изобщо са спирали.

Търговете продължават, докато депутатите са във ваканция

"В прессъобщението си обаче излъга (Желязков - бел. ред.), че нямало продажби - и днес, и утре в 11:00 има търгове", пише блогърът на 7 август. "Вторият е дори за имот от ония с "отпаднала необходимост". Докато депутатите са в отпуска до 3-ти септември, пък може спокойно да довърши планираните 28 търга и да започне нови. Не е казвал, че ще спира".

"Излъга също, че списъкът е публичен - няма го нито оригиналният списък, нито с предполагаемите корекции на сайта на МРРБ (регионалното министерство - бел. ред.) или Министерски съвет. Междувременно имоти от онези 4400 вече са продадени, алармира Юруков, който направи интерактивна карта и регистър за следене на търговете.

Важно е да се отбележи, че правителството на ГЕРБ, БСП и "Има такъв народ" е подкрепено в парламента от "ДПС - Ново начало" на санкционирания за корупция от САЩ и Великобритания по закона "Магнитски" Делян Пеевски. Това означава, че в Народното събрание е факт нужното мнозинство за одобрение на програмата за продажба на имотите. Точно тези 4 формации вече гласуваха ден преди ваканцията да се облекчат процедурите за продажба на държавни имоти и обособени части от държавни дружества: Управляващите сътвориха скандал със законови промени за държавните имоти и екооценките.

Припомняме, че сред обектите в списъка са носове по Черноморието, части от язовири и защитени местности, части от римския амфитеатър в София (Столична община впослествие поиска да го придобие), дори имоти в природни паркове и на държавната граница. Част от имотите вече бяха пуснати за продажба още в началото на юли, сигнализира тогава Боян Юруков. Това се случи въпреки уверенията на МРРБ, че ще се прави детайлен анализ по "предварителния списък", ще се прецени къде има отпаднала необходимост и какво ще се прави по-нататък.

Сега от Министерски съвет обявиха, че "към момента продажби по реда на тази програма не се осъществяват, тъй като редица ведомства и общини са заявили за своите нужди желание да придобият имоти с отпаднала необходимост".

"Ако разглеждаме строго семантично горното твърдение, то е формално вярно заради две ключови фрази: „към момента“ и „по реда на тази програма“. Ако вземем твърдението му в цялостта си обаче, е очевидна лъжа", пише Юруков в блога си.

Снимка: Министерски съвет

"В точния момент на публикуването на съобщението няма активни търгове на страницата на АППК. Но само формално. Търговете обикновено траят няколко часа, в които има „продажба“. Семантично е прав, че в 17:00 на 6-ти август няма активна продажба. Ще има обаче в 11:00 на 7-ми август за апартамент в Обзор (търг 1013). Ще тече, вероятно докато четете тази статия. Ще има още един на 8-ми август, пак от 11:00, за парцел и сграда в с. Голяма Желязна, Ловеч. Последният, впрочем, е именно част от списъка на Желязков с 4400-те – имот номер 4205, търг номер 1017. Т.е. ще има продажба от „списъка“ 42 часа след твърдението на Желязков, но не „към момента“", алармира Боян Юруков.

"Тук обаче идва втората семантична гимнастика – „по реда на тази програма“. Всъщност, заедно със споменатия горе имот, има общо шест от списъка, скрит от Желязков, които имат активни търгове: този в с. Голяма Желязна, Ловеч; в Тръстеник (търг 1018); в Габрово (търг 1009); два в Стара Загора (1015 и 1016); и в Свиленград (търг 1001). Както писах миналата седмица, има още пет търга, които бяха заличени, противно на досегашната практика. Вероятно същата съдба очаква и тези", пише IT експертът.

Припомняме, че от МРРБ обявиха, че това "изчезване" за предишни търгове е настъпило поради факта, че много институции са искали да нанесат корекции, от една страна, а от друга - ведомства и общини са заявили желание да се сдобият безвъзмездно с имоти от списъка.

"С горната фраза обаче Желязков може да се оправдае, че тези, заедно с останалите 22 активни търга, са всъщност „по друг ред“. От тях два са публикувани в деня на прессъобщението на Желязков, три – предходния ден, 10 - в деня преди статията ми, обявяваща изтритите търгове, а останалите – след първата ми статия, когато се клеха, че ще продават едва след подробен анализ", добавя Боян Юруков.

Вижте КАРТАТА му тук.

