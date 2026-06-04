Божанов е скептичен към новия особен управител в "Лукойл" (ВИДЕО)

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов е скептичен към новия особен управител на държавата в "Лукойл Нефтохим Бургас". Думите му дойдоха само ден след като правителството освободи Румен Спецов от поста особен търговски управител на бургаската рафинерия и назначи на негово място Евгени Симеонов, както и след приетите от Народното събрание законови промени, които ограничават досегашните широки правомощия на длъжността и въвеждат по-строг контрол върху нея.

Според "Демократична България" не изглежда Евгени Симеонов да има необходимия опит да се справи с ръководството на рафинерията. Той обаче призна, че същевременно досегашният в лицето на Румен Спецов също може да бъде критикуван.

"Той е син на водач на листа в ДПС. На негово място в агенцията (бел. ред. ДАМТН) се слага бивш депутат от ГЕРБ", обърна внимание Божанов.

ДБ с идеи за справяне с фискалните проблеми

От "Демократична България" имат идея как да се преодолеят фискалните проблеми в страната.

Според тях не може просто да се ограничи дефицитът.

"Трябва да се правят реформи, страната да се моденрнизира, да се ограничават неефективни корупционни разходи", каза Божанов.

От формацията са внесли 9 законопроекта за реформи, ред които пенсионерите в МВР поетапно да бъдат освободени, системата на ТЕЛК да бъде подложена на оценка на риска, да се централизират конкурсите за държаавни служители и да се намалят бонусите в администрацията. ОЩЕ: Ден след смяната на Спецов: Управляващите отнеха правомощията на особения управител в "Лукойл"