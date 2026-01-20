Божанов: Радев слиза от комфорта на президентството

Видимо г-н Радев влиза на партийния политически терен. Той слиза от комфорта на президентството, където е можел да подбира по кои теми да заема позиция и по кои да не заема и където би могъл да избягва от нуждата от трудни компромиси, които ние трябва да правим. Това коментира лидерът на "Да, България" Божидар Божанов пред медиите в парламента във връзка с оставката на президента Румен Радев и заявката му за участие в предсрочните парламентарни избори.

Той посочи, че от ПП-ДБ стоят на много ясни позиции по отношение на два ключови за тях приоритета: по отношение на върховенството на закона и демонтирането на корупционния модел, както и по отношение на това Европа да бъде силна и България да бъде силна в Обединена Европа. ОЩЕ: "В летенето е важен пилотът, а в политиката - екипът": ГЕРБ искат да видят кой е в проекта на Радев

Оставката на президента

За участието на президента в изборите и за неговата оставка се спекулира от месеци, но на 19 януари 2026 г., президентът заяви, че ще депозира своята оставка като президент. Това той направи днес пред Конституционния съд.

"Преди 9 години ми гласувахте доверието да бъда президент. През 2021 година го направихте отново. Заедно преживяхме множество кризи. Обстоятелствата наложиха 7 пъти да назначавам служебни правителства, да отстоявам държавния и обществен интерес. Днес за последен път се обръщам към вас като президент на България", каза президентът Румен Радев в снощното си обръщение.

Той даде ясен знак, че ще участва на следващите парламентарни избори срещу "порочния управленски модел, който функционира по механизмите на олигархията". ОЩЕ: Извънредно! Румен Радев подава оставка като президент (ВИДЕО)