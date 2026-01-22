Спорт:

Бойко Рашков би приел пак да е служебен вътрешен министър

Бившият министър на вътрешните работи и настоящ депутат от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Бойко Рашков би приел да заеме отново поста начело на МВР в бъдещото служебно правителство. Това потвърди самият той в интервю в предаването „Денят с Веселин Дремджиев“ по ТВ1 на 21 януари. Народният представител бе попитан дали би приел позицията – на фона на слуховете, спрягащи го за вътрешното ведомство.

"Бих приел с отговорност"

„Бих приел с отговорност подобно предложение и се надявам Министерството на вътрешните работи да се справи с тези задачи, които му предстоят“, отвърна Рашков. „Но, разбира се, това са едни бъдещи действия, които се очакват от цялото общество, и аз мисля, че не е много редно да коментирам предварително онова, което действително се среща в публичното пространство“.

"Повече от ясно" е какво трябва да направи Рашков, ако поеме отново МВР, добави още той.

От май 2021 г. до декември 2021 г. той беше министър на вътрешните работи в първото и второто служебно правителство на Стефан Янев, назначени от Румен Радев. Между декември 2021 г. и август 2022 г. Рашков заемаше поста и в редовното правителство на Кирил Петков.

Друг бивш служебен министър на вътрешните работи - Иван Демерджиев - също е спряган за позицията начело на МВР в новия служебен кабинет.

Рашков няма как да е кандидат-депутат от ПП-ДБ, ако приеме поста служебен министър.

Димитър Радев
