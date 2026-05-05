Новата власт:

Борисов обясни пред посланиците на ЕС какво управление е нужно, за да спре политическата криза

05 май 2026, 14:28 часа 555 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Борисов обясни пред посланиците на ЕС какво управление е нужно, за да спре политическата криза

България има нужда от предвидимост, работещи институции и ясно проевропейско управление, което да гарантира ускорено икономическо развитие, сигурност и защита на националния интерес. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в профила си във Facebook. Днес той се е  срещнал с посланиците на страните от Европейския съюз у нас, с които е обсъдил политическата обстановка в страната след парламентарните избори и основните проблеми и приоритети пред страната.

ОЩЕ: Какво рисува отново Борисов на старта на парламента?

Пред европейските посланици Борисов е гарантирал, че ГЕРБ ще води конструктивен политически диалог с останалите партии в Народното събрание. „Ще работим за институционалната устойчивост и за намирането на гаранции за икономическото развитие на България. ГЕРБ ще продължи да работи и безусловно за гарантирането на евроатлантическата ориентация на страната, финансовата стабилност и възстановяването на доверието в държавността“, написа той.

По време на срещата е поставен акцент върху важността на активното партньорство с европейските институции и стратегическите съюзници на България.

„В хода на разговора дискутирахме и по теми, свързани с еврозоната, енергийната сигурност, подкрепата за Украйна и последствията за Европа в контекста на войната в Иран“, информира лидерът на ГЕРБ.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Политическата обстановка в страната след парламентарните избори и основните проблеми и приоритети пред страната ни бяха...

Публикувахте от Boyko Borissov в Вторник, 5 май 2026 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Борисов ГЕРБ Правителство предсрочни парламентарни избори 2026
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес