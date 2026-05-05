Борисов обясни пред посланиците на ЕС какво управление е нужно, за да спре политическата криза

България има нужда от предвидимост, работещи институции и ясно проевропейско управление, което да гарантира ускорено икономическо развитие, сигурност и защита на националния интерес. Това написа лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов в профила си във Facebook. Днес той се е срещнал с посланиците на страните от Европейския съюз у нас, с които е обсъдил политическата обстановка в страната след парламентарните избори и основните проблеми и приоритети пред страната.

Пред европейските посланици Борисов е гарантирал, че ГЕРБ ще води конструктивен политически диалог с останалите партии в Народното събрание. „Ще работим за институционалната устойчивост и за намирането на гаранции за икономическото развитие на България. ГЕРБ ще продължи да работи и безусловно за гарантирането на евроатлантическата ориентация на страната, финансовата стабилност и възстановяването на доверието в държавността“, написа той.

По време на срещата е поставен акцент върху важността на активното партньорство с европейските институции и стратегическите съюзници на България.

„В хода на разговора дискутирахме и по теми, свързани с еврозоната, енергийната сигурност, подкрепата за Украйна и последствията за Европа в контекста на войната в Иран“, информира лидерът на ГЕРБ.