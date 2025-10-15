Войната в Украйна:

БСП чака от ГЕРБ и Борисов предложения за преформатиране на кабинета

15 октомври 2025, 08:35 часа 426 прочитания 0 коментара
БСП чака от ГЕРБ и Борисов предложения за преформатиране на кабинета

След направените вчера изявления, очакваме партията –мандатоносител да внесе своите предложения в Съвета за съвместно управление, а нашите решения ще вземем в колективните органи на партията и в разговор с коалиционните ни партньори. Това се казва в позиция на парламентарната група на БСП-Обединена левица по повод пресконференцията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов във вторник, на която заговори за преформатиране на правителството и оставка на председателя на Народното събрание Наталия Киселова.

ОЩЕ: Борисов бесен след вота в Пазарджик: Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление (ВИДЕО)

"От самото начало на това управление ние загърбихме тяснопартийното и политическото его в името на обществения интерес. Вярваме, че всеки един от партньорите ни в Съвместното управление има същата принципна позиция. Опитът ни от общата работа до момента показва това", се казва в позицията на левицата. 

За социалистите алтернативите след изказването на лидера на ГЕРБ са  реконструкция на правителството, блокиране на Народното събрание или нови избори.

"По остра стабилност – дестабилизация обаче те накланят опасно везните към дестабилизацията. А от там крачката към икономическа и социална криза ще бъде бърза и лесна. На базата на компромис и взаимно разбиране съставихме това управление, което постигна нужната стабилност и поведе България по нейния европейски път", заявяват от БСП.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

От БСП са категорични, че "нова политическа криза би подействала разрушително върху социалния мир и ключови системи в държавата. Както и че би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента".

Критики към коалицията

Критиките на Борисов вчера бяха насочени най-остро срещу коалиционните му партньори в управлението - особено срещу БСП, чиито лидери се похвалиха с увеличен резултат на вота за общински съветници в Пазарджик. Той нареди на премиера Росен Желязков да "преформатира" управлението, като поиска и оставката на Наталия Киселова като председател на Народното събрание, защото не съгласувала с ГЕРБ публичните си изяви.

ОЩЕ: "ГЕРБ - 26-ти, Киселова и череша, Божанов с пърхот": Борисов с нов моноспектакъл (ВИДЕО)

Той обвини партньорите, че са "взели министерствата на концесия" и сменят кадри на ГЕРБ "поголовно", което водело до вътрешно напрежение в партията му по места.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Бойко Борисов правителство БСП обединена левица
Още от Политика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес