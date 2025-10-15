БСП чака от ГЕРБ и Борисов предложения за преформатиране на кабинета

След направените вчера изявления, очакваме партията –мандатоносител да внесе своите предложения в Съвета за съвместно управление, а нашите решения ще вземем в колективните органи на партията и в разговор с коалиционните ни партньори. Това се казва в позиция на парламентарната група на БСП-Обединена левица по повод пресконференцията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов във вторник, на която заговори за преформатиране на правителството и оставка на председателя на Народното събрание Наталия Киселова.

ОЩЕ: Борисов бесен след вота в Пазарджик: Не виждам никакво място на ГЕРБ в това управление (ВИДЕО)

"От самото начало на това управление ние загърбихме тяснопартийното и политическото его в името на обществения интерес. Вярваме, че всеки един от партньорите ни в Съвместното управление има същата принципна позиция. Опитът ни от общата работа до момента показва това", се казва в позицията на левицата.

За социалистите алтернативите след изказването на лидера на ГЕРБ са реконструкция на правителството, блокиране на Народното събрание или нови избори.

"По остра стабилност – дестабилизация обаче те накланят опасно везните към дестабилизацията. А от там крачката към икономическа и социална криза ще бъде бърза и лесна. На базата на компромис и взаимно разбиране съставихме това управление, което постигна нужната стабилност и поведе България по нейния европейски път", заявяват от БСП.

От БСП са категорични, че "нова политическа криза би подействала разрушително върху социалния мир и ключови системи в държавата. Както и че би поставила под въпрос постигнатото от правителството до момента".

Критики към коалицията

Критиките на Борисов вчера бяха насочени най-остро срещу коалиционните му партньори в управлението - особено срещу БСП, чиито лидери се похвалиха с увеличен резултат на вота за общински съветници в Пазарджик. Той нареди на премиера Росен Желязков да "преформатира" управлението, като поиска и оставката на Наталия Киселова като председател на Народното събрание, защото не съгласувала с ГЕРБ публичните си изяви.

ОЩЕ: "ГЕРБ - 26-ти, Киселова и череша, Божанов с пърхот": Борисов с нов моноспектакъл (ВИДЕО)

Той обвини партньорите, че са "взели министерствата на концесия" и сменят кадри на ГЕРБ "поголовно", което водело до вътрешно напрежение в партията му по места.