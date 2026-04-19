България избира новите 240 депутати в 52-ото Народно събрание (СНИМКИ)

Осмите предсрочни парламентарни избори в България за последните пет години ще излъчат новите 240 депутати в 52-ото Народно събрание.

Секциите отвориха врати точно в 07:00 часа, а изборният ден ще продължи до 20:00 часа. При необходимост на различни места секциите могат да бъдат отворени до 21:00 часа.

Как и къде мога гласувам?

Всички български граждани могат да проверят номера и адреса на избирателната секция, в която ще гласуват на предсрочните парламентарни избори. По електронен път справки могат да се правят в сайта на ГРАО тук. Необходимо е да се посочи ЕГН, малко име, както и да се въведат цифрите от автоматично генериран код.

Проверка може да се направи и на единния номер 0800 1 4726, безплатно за цялата страна.

Ако сте студент редовно обучение и постоянният ви адрес е в друг град, може да гласувате там, където учите. Необходимо е в секция по избор да представите документ за самоличност, заверена за съответния семестър студентска книжка и да попълните декларация, че не сте гласували и няма да гласувате на друго място (тя е по образец и се предоставя в секцията). Не е възможно гласуване в друго населено място на територията на страната, в което избирателят няма регистриран постоянен или настоящ адрес.

Кои са изключенията?

Изключенията от правилото, че правото на глас се упражнява само по постоянния адрес на избирателя или по настоящия му адрес в предвидените в Изборния кодекс случаи, се отнасят за:

лицата, на които е издадено удостоверение за гласуване на друго място (регистрираните кандидати за народни представители, членовете на ЦИК и РИК и регистрираните за изборите наблюдатели);

лицата, заети в произвеждането на изборите (членовете на СИК, охраната на съответната секция и лицата, ангажирани с техническата поддръжка на машините за гласуване);

избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, когато гласуват в избрана от тях подходяща секция или в определена за тази цел секция;

избирателите, които са постъпили в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, при условие че в съответното заведение/дом има разкрита избирателна секция;

избирателите, които се намират в местата за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане, ако в мястото има разкрита секция.

Можете да гласувате единствено след представяне на валидна лична карта. Други документи – като международен паспорт или шофьорска книжка – не се приемат. Ако сте изгубили личната си карта, тя е повредена или с изтекъл срок, можете да поискате да ви бъде издадено удостоверение, с което да упражните правото си на вот. Това е възможно във всяко районно управление на полицията или участък към СДВР, ОДМВР, независимо от постоянния или настоящия ви адрес.

